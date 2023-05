Lunedì 15 Maggio 2023, 04:40

Viterbese anno zero. Dopo la retrocessione in Serie D, sono tante le ipotesi al vaglio per il futuro della società e della squadra gialloblù. Probabilmente durante questa settimana se ne saprà di più, con il presidente Marco Romano che dovrebbe incontrare alcuni imprenditori capitolini. Potrebbero entrare dei soci, ma al vaglio c'è anche l'ipotesi di una possibile fusione che la Viterbese potrebbe realizzare con il Monterosi per restare in Serie C. Sullo sfondo c'è infatti anche il rinnovo della convenzione per l'utilizzo dello stadio Enrico Rocchi tra il club gialloblù e il Comune di Viterbo che scade il prossimo agosto.

Il club del presidente Romano aspetta anche di conoscere le motivazioni che hanno portato alla bocciatura del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni nel pomeriggio nello scorso 10 maggio contro la penalizzazione di due punti per continuare la propria battaglia legale rivolgendosi al Tar del Lazio. L'organo regionale molto difficilmente concederà la riammissione in Serie C, ma se dovesse riconoscere come legittime le motivazioni portate dalla Viterbese, potrebbe aprire ad un indennizzo anche seppur in questo caso la strada sarebbe durissima.

Nel caso anche il Tar del Lazio dovesse dare parere negativo, la Viterbese ha intenzione comunque di arriva anche al Consiglio di Stato. Se la società riparte da zero con la speranza di avere tutte le carte in regola per poter presentarsi ai nastri di partenza la prossima stagione, anche la squadra che dovrà disputare il prossimo campionato è da rifondare. Con ogni probabilità andranno via quasi tutti i giocatori che hanno formato la rosa durante questa stagione.

L'attaccante Sulayman Jallow, arrivato durante il mercato di riparazione invernale dello scorso gennaio, piace alla Vis Pesaro che si è salvato nel girone B senza passare per i playout dopo la penalizzazione di 4 punti inflitta all'Imolese. L'attaccante, appena arrivato, aveva ben impressionato perché si adattava bene agli schemi della squadra essendo molto brava ad attaccare la profondità, risultando determinante per i tre successi consecutivi nel mese di febbraio che avevano illuso della squadra gialloblù potesse conquistare la salvezza senza passare nemmeno per i playout . Poi, con il passare delle settimane, il rendimento è calato anche a causa di un infortunio.

Il difensore argentino Juan Monteagudo, che ha finito in crescendo la stagione, piace anche in Serie B. Anche diversi giocatori non avranno comunque problemi a trovare sistemazione in squadre di Serie C. Mentre altri calciatori, arrivati in prestito, faranno ritorno alla propria società di appartenenza.