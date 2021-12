Viterbese, l'anno si chiude senza vittoria e senza gol: contro la Fermana altro 0-0

Inizia con un pareggio il girone di ritorno per la Viterbese che al “Rocchi” non va oltre lo 0-0 con la Fermana. Al 3′ iniziativa personale di Volpicelli che converge verso il centro e calcia di sinistro dai venti metri, conclusione deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Adopo anticipa tutti sul primo palo ma il suo destro finisce sull’esterno della rete.

Al 10′ Viterbese ad un passo dal vantaggio con Murilo che dal lato corto dell’area di rigore calcia a giro, Ginestra si supera e devia sopra la traversa. Al 22′ corner dalla destra di Frediani, Marchi si libera sul primo palo ma la sua conclusione finisce larga. Al 31′ cross dalla destra di Volpicelli che trova Iuliano sul lato opposto, conclusione mancina bloccata in due tempi da Ginestra. Al 33′ Iuliano ci prova ancora ma questa volta con il destro dal limite, conclusione insidiosa su cui Ginestra compie un grande intervento.

Al 38′ punizione dalla trequarti di Frediani, Mbaye irrompe sul secondo palo ma il suo colpo di testa finisce largo. 0-0 dopo i primi 45′. Al 60′ Murilo da sinistra converge e calcia ancora col destro a giro, palla deviata che finisce di poco alta. Al 78′ cross dalla destra di Pannitteri e colpo di testa di Bolsius, Bisogno blocca. All’85 rinvio di Bisogno per Capanni che di testa anticipa il portiere il uscita, Sperotto salva sulla linea. All’86 la Viterbese resta in dieci, Murilo già ammonito commette fallo su Urbinati e si becca il secondo giallo.

Finisce in parità, dopo la sosta la Viterbese tornerà in campo l’8 gennaio a Imola.