Venerdì 8 Ottobre 2021, 06:55

Cercasi vittoria disperatamente. Viterbese e Grosseto sono le uniche due squadre del girone centrale che non hanno ancora vinto. E dopodomani si scontrano in un match dove i tre punti sono fondamentali per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica.

Sono diversi i punti interrogativi a cui il nuovo tecnico Raffaele si trova a far fronte. Il tecnico sta sperimentando sia la difesa a tre che a quattro e una decisione sull'assetto del reparto arretrato potrebbe essere presa già oggi. Vista anche l'assenza di Riccardo Martinelli che è ancora infortunato, il nuovo allenatore potrebbe alla fine optare per una retroguardia a tre.

Difficoltà anche a centrocampo vista la sicura assenza del regista lituano Linas Megelaitis, impegnato con la sua Nazionale, e i dubbi riguardo al recupero di Riccardo Calcagni che ha saltato la scorsa partita a causa di un guaio muscolare. Le problematiche più rilevanti riguardano però l'attacco. Da quando la squadra gialloblù aveva cambiato modulo con l'ex tecnico Alessandro Dal Canto e i due esterni d'attacco erano costretti ad effettuare anche un lavoro di ripiegamento, la Viterbese è andata al segno con il contagocce.

La formazione gialloblù ha infatti segnato a Pescara su calcio di rigore con Volpicelli e poi con il difensore centrale Dario D'Ambrosio nel recupero della partita pareggiata in extremis allo stadio Enrico Rocchi contro la Via Pesaro. Questa è anche l'unica rete segnata finora dalla squadra gialloblù tra le mura amiche. Proprio nella partita contro il Grosseto si potrebbe vedere in campo nella ripresa la punta centrale Michele Volpe, che sta recuperando dopo il lungo infortunio.

L'ex Frosinone è stato impiegato anche sabato scorso nei minuti finali della partita persa a Teramo.