Martedì 29 Marzo 2022, 06:10

La Viterbese cambia mentalità e i risultati si vedono. La formazione allenata da Alessandro Dal Canto aggancia la Fermana al quintultimo posto in classifica dopo aver sbancato Gubbio. Adesso la salvezza diretta senza passare per la lotteria dei playout dista 4 punti. Tornando alla partita di domenica scorsa, la squadra umbra fino alla gara con la Viterbese aveva subito solamente una sconfitta in casa e proprio tra le mura amiche aveva costruito le sue fortune avendo totalizzato ben 33 dei 47 punti attuali.

Sul terreno di gioco umbro è arrivata una vittoria sporca, probabilmente nemmeno troppo meritata ma di quelle pesanti che le squadre in lotta per non retrocedere devono ottenere proprio in questo periodo della stagione per continuare a sperare nella salvezza. Dopo un primo tempo molto brutto, anche perché il Gubbio ha esercitato una pressione asfissiante, la squadra gialloblù è venuta fuori bene nella ripresa, anche perché la squadra umbra non ha potuto più reggere il ritmo imposto alla gara nel primo tempo.

Che la squadra adesso abbia un altro modo di pensare lo conferma anche il centrocampista Riccardo Calcagni autore del secondo gol. Proprio Calcagni è la bestia nera del Gubbio, dato che in questa stagione la Viterbese ha vinto ben tre volte contro gli umbri e Calcagni è sempre andato in rete. "Se vinci una partita così brutta vuol dire che adesso guardiamo più al sodo - ha detto il centrocampista - ma è sempre meglio di pareggiare o perdere una partita giocando bene. Dopo il gol di Mungo abbiamo acquistato quella fiducia che ci era mancata nei primi sessanta minuti della partita. È vero probabilmente non meritavamo di vincere, però se avevamo perso, la settimana poi sarebbe stata molto pesante. Ora invece, grazie a questo successo, prepariamo la prossima gara con il sorriso".

Sono lontani quei tempi quando arrivavano i pareggi o anche le sconfitte, ma si guardava alla prestazione. La Viterbese ha fatto il suo dovere nelle due gare esterne ottenendo il massimo e confermando la sua media da play-off lontano dalle mura amiche. Per continuare a sperare nella salvezza la squadra gialloblù deve però tornare a vincere in casa a partire dal difficilissimo scontro di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la Reggiana seconda in classifica. Per quanto riguarda il rendimento casalingo, la formazione gialloblù è infatti di gran lunga la peggiore del proprio girone.