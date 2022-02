Domenica 13 Febbraio 2022, 05:35

Viterbese all'esame Teramo? Non solo, anche dello stadio Rocchi. Ore 14,30 la squadra gialloblù ospita la formazione abruzzese in un delicatissimo scontro salvezza, dopo due vittorie esterne consecutive che hanno riacceso le speranze di poter ottenere la permanenza in questo campionato senza passare per i playout.

Al di là del valore dell'avversario, che viene da risultati importanti in trasferts e domenica scorsa anche battuto la Lucchese tra le mura amiche, la Viterbese dovrà dimostrare di essere capaci di vincere anche in casa dov'è nelle ultime quattro gare ha ottenuto due deludenti pareggi contro Carrarese e Fermana e due pesanti sconfitte contro Virtus Entella e Pescara. La vittoria allo stadio Rocchi manca dallo scorso 21 novembre quando La compagine di punti s'impose per 2-1 contro il Gubbio.

"Le vittorie aiutano a lavorare con più autostima durante la settimana - ha detto il tecnico Francesco Punzi - ora dovremo essere bravi a non farsi travolgere da questa onda positiva e trasformarla invece in energia per ripetere le prestazioni antecedenti. Dovremo ribattere colpo su colpo quelle che saranno le azioni del Teramo". Al posto dello squalificato Polidori giocherà Bianchimano, con Emilio Volpicelli pronto ad innnescarlo alle sue spalle. Per il resto non dovrebbero esserci cambiamenti, visto che Punzi difficilmente apporterà qualche altra modifica visto che nelle ultime due gare i meccanismi della squadra hanno funzionato benissimo.

"Sappiamo di affrontare un avversario molto forte - ha confermato il tecnico gialloblù - Ma noi vogliamo continuare questo momento positivo e non dobbiamo mollare di un centimetro". Per la verità il Teramo arriva allo stadio Enrico Rocchi con qualche problema di formazione. La difesa sarà infatti tutta da inventare viste le assenze degli infortunati Bellucci e Furlan e dello squalificato Codromaz. Assente per infortunio a centrocampo anche Marco Cuccurullo che segnò la rete che permise agli abruzzesi di aggiudicarsi la gara d'andata a cui fece seguito l'esonero dell'allora tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Iuliano, Megalaitis, Pavlev; Volpicelli, Bianchimano. A disp. Bisogno, Polito, Mungo, Murilo, D'Uffizi, Aromatario, Marenco, Semenzato, Maffei, Urso. All. Francesco Punzi. TERAMO (4-3-3): Perucchini; Hadziosmanovic, Soprano, Pinto, Mordini; Rossetti, Arrigoni, Fiorani; Rosso, Bernardotto, Cisco. A disp. Agostino, Ndrecka, Bouah, Iacoponi, Forgione, Lombardo, Viero, Papaserio, De Grazia, Montaperto, D’Andrea, Malotti. All. Federico Guidi. ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia