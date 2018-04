Viterbese e Alessandria si dividono la posta: 1-1 e appuntamento a mercoledì in Coppa Italia.

di Marco Gobattoni

Al Rocchi tra Viterbese ed Alessandria finisce 1-1. L'antipasto della grande sfida di mercoledì prossimo nella finale d'andata della Coppa Italia di serie C, termina in parità. Un risultato giusto per quello che si è visto in campo: nella prima parte di gara a dettare il ritmo del gioco e a creare le occasioni più pericolose è stata la Viterbese che ha trovato la rete del vantaggio al 47', quando Calderini ha trasformato un calcio di rigore provocato da un tocco di mano all'interno dell'area di rigore del difensore piemontese Barlocco. Nella ripresa l'Alessandria ha cambiato passo e con il passare dei minuti ha preso il sopravvento. Il pari dei grigiorossi giunge al 19' con Sestu che si inserisce alle spalle della retroguardia della Viterbese e con freddezza batte Iannarilli. Dopo l'1-1 l'Alessandria prova anche a vincerla, ma la Viterbese tiene bene il campo e non rischia più nulla portando a casa un pareggio positivo. Le due squadre torneranno ad affrontarsi mercoledì prossimo, quando al Rocchi andrà in scena la finale di andata della Coppa Italia.

Viterbese(4-3-3):Iannarilli; Peverelli, Rinaldi, Atanasov, De Vito; Baldassin (dal 22′ s.t. Zenuni), Benedetti, Mosti (dal 7′ s.t. Cenciarelli); Vandeputte (dal 20′ s.t. Sanè), Ngissah,Calderini (dal 7′ s.t. Mendez).

A disp : Pini, Micheli, De Sousa, Mendez, Sini, Mbaye, Bizzotto, Pandolfi,Di Paolantonio.

All.Sottili.

Alessandria (4-3-3): Pop; Celjak, Sciacca, Lovric (dal 7′ s.t. Piccolo), Barlocco; Ranieri, Gatto, Kadi (dal 32′ s.t. Gazzi); Russini (dal 20′Sestu), Chinellato, Fischnaller.

A disp: Vannucchi, Marconi, Giura, Usel, Gonzalez, Ragni, Gazzi, Giubilato.

All.Marcolini.

Reti: 45′ Calderini rig.,19′ s.t. Sestu.

Arbitro:Matteo Marcenaro di Genova.

Assistenti:Robert Avalos di Legnano e Andrea Zingrillo di Seregno.





Sabato 7 Aprile 2018



