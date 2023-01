Lunedì 9 Gennaio 2023, 05:45

La Viterbese è in crescita e accoglie di buon grado il pareggio con il punteggio di 1-1 guadagnato sul terreno di gioco della Fidelis Andria sabato scorso. "È un punto giusto e pesante per noi che dedichiamo ai nostri tifosi - ha detto il tecnico Emanuele Pesoli - sia noi che l'Andria possiamo tirarci fuori da questa situazione. Ora dobbiamo concretizzare in casa, in settimana dobbiamo pensare a fare un bel lavoro e puntare forte al Messina". La crescita gialloblù riguarda soprattutto due giocatori quali Emilio Volpicelli e Linas Megelaitis.

L'attaccante sta ormai ritornando ai livelli della scorsa stagione soprattutto perché impiegato in una posizione, sicuramente più congeniale alle sue caratteristiche. La buona prestazione di Volpicelli è stata favorita anche dalla presenza di un attaccante come Polidori, molto bravo ad attaccare la profondità e autore proprio in Puglia di un gol molto bello che ha regalato alla Viterbese il definitivo pareggio. Proprio Volpicelli ha sfiorato un clamoroso gol grazie ad una splendida soluzione balistica che ha visto l'attaccante calciare da centrocampo, con il portiere avversario fuori dai pali, con il pallone che è andato a cozzare sulla traversa per poi ritornare in campo.

Anche Megelaitis sta tornando ai livelli di due stagioni fa, quando era appetito anche da squadre di Serie B. Positivo anche i'esordio dei nuovi con Devetak che si è subito inserito bene essendo impiegato già dal primo minuto, mentre Montaperto e Rabiu hanno mostrato di poter rappresentare delle valide alternative. Qualcosa da migliorare c'è invece senza ombra di dubbio in difesa, dove la Viterbese ha commesso un'altra leggerezza in occasione del gol del vantaggio pugliese segnato dall'ex Dalmazzi.

Per i gialloblù si tratta purtroppo di un altro gol preso su calcio d'angolo. Un pari esterno in uno scontro diretto per la salvezza può rappresentare certo un buon risultato, ma la squadra gialloblù è chiamata ad ottenere di più già dalla prossima partita contro il Messina squadra ultima in classifica ma che proprio sabato scorso ha ottenuto tre punti importantissimi tormamdo alla vittoria sul proprio campo. Tutte le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere stanno muovendo infatti la propria classifica e quindi per la Viterbese il sestultimo posto, che darebbe accesso alla salvezza diretta senza passare per la lotteria dei playout, è distante ancora 7 punti.

Da oggi si ripensa al mercato per cercare altri rinforzi che possano completare l'organico. Negli ultimi dieci giorni della campagna acquisti invernale dovrebbero arrivare sicuramente un difensore e con ogni probabilità anche un centrocampista di categoria che possano elevare il livello tecnico della squadra. In queste settimane, la società di via della Palazzina dovrà iniziare a pensare anche allo sfoltimento della rosa. Finora l'unico a partire è stato il portiere Ermanno Fumagalli, che proprio domenica prossima la Viterbese riitroverà come avversario tra i pali del Messina