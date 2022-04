Venerdì 8 Aprile 2022, 05:35

La Viterbese mette nel mirino la Virtus Entella per cercare di ottenere la sesta vittoria esterna del campionato e continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. Problemi in attacco per il tecnico Alessandro Dal Canto, che non potrà disporre dello squalificato Bianchiman, mentre resta in dubbio l' impiego di Alessandro Polidori dopo una botta ricevuta domenica scorsa contro la Reggiana.

A questo punto, nel caso in cui Polidori non dovesse recuperare, il tecnico potrebbe spostare il rientrante Mungo nel ruolo di punta e confermare come trequartista iI giovane classe '99 Domenico Alberico, che ha senza ombra di dubbio ben impressionato domenica scorsa. "Per noi sarà una partita difficile - ha detto il giocatore riferendosi alla gara di domani in Liguria - perché loro hanno qualità e stanno bene fisicamente. Ma noi che dobbiamo credere in noi stessi ed entrare in campo con il giusto coraggio, come abbiamo fatto contro la Reggiana".

L' ultima volta che il giocatore era stato impiegato fu un'occasione della partita contro il Pescara che i gialloblù persero malamente trovandosi sotto di tre reti dopoi primi quarantacinque minuti. Alberico veniva impiegato nel tridente come esterno, mentre si è visto che riesce a rendere di più come trequartista dietro le due punte. La Viterbese incontrerà una Virtus Entella molto motivata e desiderosa di riscatto. I liguri sono stati superati nel turno precedente in trasferta dal Cesena e la sconfitta ha tolto le speranze di poter agguantare il terzo posto. Ora i liguri puntano alla quarta piazza che permetterebbe loro di poter saltare il primo turno dei play-off. Ultimamente la Virtus Entella ha fatto male lontano dalle mura amiche perdendo anche sul terreno di gioco del fanalino di coda Grosseto.

In casa, però, continua a vincere e quindi per avere la meglio sulla Viterbese cercherà di sfruttare proprio il fattore campo. In casa, la Virtus Entella ha vinto infatti le ultime sei partite è l'ultima sconfitta risale allo scorso 30 gennaio contro la capolista Modena. Allo stesso tempo, la Viterbese però è una delle squadre del campionato che finora hanno fatto meglio proprio lontano dalle mura amiche dove non perde dallo scorso 7 novembre. Intanto la società ha istituito per giovedì 14 aprile alle 19 lo Sponsor Day per incontrare i propri partner. La manifestazione si svolgerà immediatamente prima del delicatissimo scontro salvezza in programma allo stadio Enrico alle 21 contro il Montevarchi.