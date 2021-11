Domenica 21 Novembre 2021, 06:10

Ora o mai più. Stadio Rocchi ore 14,30, ennesima partita della speranza per la Viterbese che ospita i Gubbio con l'intento di cogliere la seconda vittoria in campionato di questa stagione per cercare di avvicinare le altre squadre in lotta per non retrocedere. La gara è delicatissima, sia per la squadra, che per il tecnico Francesco Punzi che si gioca molto.

Dopo la contestazione seguita alla rocambolesca sconfitta di sabato scorso contro il Pontedera, la Viterbese è chiamata a reagire. La società è in silenzio stampa, come annunciato dal presidente Marco Romano qualche giorno fa. Il tecnico Francesco Punzi insisterà di nuovo con il 4-3-3, sperando che i meccanismi della retroguardia siano migliorati rispetto a una settimana fa. L'olandese Junior Van der Velden giocherà al posto dell'infortunato Martinelli, mentre sulla destra sarà probabilmente Pavlev a giocare dal primo minuto. Dalla cintola in su, la Viterbese dovrà poi cercare di proporre temi offensivi che possano permettere alla squadra di segnare quei gol pesanti che sono mancati fino a questo momento. Anche il Gubbio, come anche il Pontedera la scorsa settimana, scenderà in campo per invertire un ruolino di marcia esterno molto deludente.

"Andiamo a Viterbo per vincere - ha specificato il tecnico umbro Vincenzo Torrente - dato che ultimamente le cose in trasferta non sono andate bene. Questo, nonostante ci troveremo di fronte una squadra che ha dei valori. Sinceramente non so cosa sia successo, Ma basta vedere i tre attaccanti che hanno per capire che squadra è la Viterbese". Uno dei componenti del tridente avanzato gialloblù sarà Emilio Volpicelli, che in estate era stato seguito proprio dal Gubbio. Il giocatore scelse poi la Viterbese. Stessa cosa per il centrocampista lituano Linas Megelaitis, che rientra dal primo minuto dopo l'assenza nello scorso turno di campionato a causa della convocazione con la propria nazionale. Megelaitis ha disputato la sua migliore stagione proprio nello scorso campionato con la maglia del Gubbio, nonostante la società umbra abbia provato a trattenerlo, il giocatore ha poi ho optato per la Viterbese.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Calcagni, Iuliano, Megelaitis; Volpicelli, Volpe, Murilo. A disp. Bisogno, Marenco, Ricchi, Fracassini, Errico,D'Uffizi,Foglia, Zanon, Capanni, Adopo, Simonelli, Tassi. All. Francesco Punzi GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Sainz Maza, Cittadino, Malaccari; Mangni, Sarao, Arena. A disp. Meneghetti, Formiconi, Migliorelli, Francofonte, Bulevardi, Fantacci, Spalluto, D'Amico. All.Vincenzo Torrente. ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno