Gli esami non finiscono mai e, per dare continuità ai propri risultati e cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, la Viterbese deve obbligatoriamente battere il Catania nella partita in programma oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Enrico Rocchi.

La Viterbese si presenta alla gara di questo pomeriggio senza particolari problemi di organico dato che, a parte il centrocampista Andrea De Falco ancora fermo ai box, il tecnico Roberto Taurino avrà a disposizione tutti gli altri elementi della rosa. Tuttavia l'allenatore della Viterbese cambierà poco o niente rispetto alla squadra che domenica scorsa ha vinto in rimonta a Potenza. L'attaccante Mamadou Tounkara, che domenica scorsa a Potenza era uscito dal campo a causa di un infortunio dopo appena nove minuti di gara, si è allenato tutta la settimana con la squadra. Ma solo poco prima della partita si deciderà se schierarlo dal primo minuto o meno.

«Rispetto a domenica scorsa non è cambiato nulla - precisa Taurino - siamo una squadra che si deve salvare e prendiamo ancora troppi gol. Dobbiamo essere più solidi e soprattutto dobbiamo anche imparare a leggere meglio le partite. Comunque le vittorie aiutano a preparare le gare con più entusiasmo e per una squadra giovane come la nostra questo è fondamentale. Dobbiamo avere quella forza d'animo che ci permette di giocarcela con tutti, nonostante ci troviamo ad affrontare un campionato complicato con squadre molto attrezzate ed avere però anche quel pizzico di follia che deve appartenere ad una squadra giovane come la nostra». Il tecnico della Viterbese passa poi ad analizzare l'avversario di questo pomeriggio. «Il Catania ha giocatori importanti ed era partito per fare un campionato di vertice, ora sta avendo qualche difficoltà, ma questo fa alzare ancora di più l'asticella perché sono sicuro che i nostri avversari non prenderanno la partita sotto gamba e si aspetteranno molto da questa gara. L'unica strada che abbiamo per vincere questa partita è quella di fare una prestazione sopra le righe. Al di là del nostro valore c'è mettere dentro animo e spirito di squadra, altrimenti questa partita non potremo mai vincerla».

Nonostante abbia una rosa piuttosto ampia, il Catania non potrà contare sull'apporto di diversi elementi visto che saranno assenti Vicente, Gatto, Pellegrini e Reginaldo oltre agli squalificati Welbeck e Tonucci. «La Viterbese è una squadra che ha delle buone individualità ed è temibile soprattutto in avanti - ha detto il tecnico siciliano Giuseppe Raffaele - ma noi abbiamo bisogno di dare segnali di continuità e per questo vorrei vedere un Catania aggressivo».

La Viterbese ha ricevuto ieri gli esami dei test molecolari effettuati venerdì scorso e tutti i tesserati sono risultati ancora una volta tutti negativi. Al momento resta in isolamento un solo componente del gruppo squadra, sotto la supervisione dello staff sanitario.

Viterbese (4-3-3): Daga; Bianchi, Mbende, Markic, Baschirotto; Bezziccheri, Bensaja, Salandria; Urso, Tounkara, Simonelli. A disp. Borsellini, Maraolo, De Santis, Ferrani, Calì, Menghi E., Falbo, Sibilia, Galardi, Menghi M., Besea, Rossi, Cappelluzzo All. Roberto Taurino

Catania (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Piovanello, Albertini, Biondi, Pinto; Sarao, Pecorino. A disp. Della Valle, Noce, Dall'Oglio, Gatti, Panebianco, Izco, Manneh, Piccolo, Saraia, Vrikkis. All. Giuseppe Raffaele

Arbitro: Federico Longo di Paola



