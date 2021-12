Viterbese, al Rocchi l'ennesima occasione sprecata: 0-0 con la Carrarese

La Viterbese sbatte contro i propri limiti e con la Carrarese arriva solamente uno scialbo 0-0 che serve solo alle statistiche. Proprio nel giorno in cui, con una vittoria, la squadra gialloblù avrebbe abbandonato l’ultimo posto in classifica per la prima volta nella stagione.

VITERBESE (4-3-3): Bisogno 6; Pavlev 6, D’Ambrosio 6, Marenco 6,5, Urso 6; Adopo 6, Megelaitis 6, Iuliano 7; Volpicelli 6 (27’ s.t. Foglia 5,5), Volpe 5,5 (27’ s.t. Capanni 5,5), Murilo 6. A disp. Daga, Ricchi, Zanon, D’Uffizi, Tassi, Fracassini, Simonelli, Natale, Van Der Velden, Alberico. All. Francesco Punzi

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel 6; Semprini 6, Rota 6 (35’ s.t. Marino 6), Kalaj 6,5, Imperiale 6; Figoli 6, Luci 6,5, Tunjov 6 (31’ s.t. Pasciuti 6); Mazzarani 5,5 (1’ s.t. Bramante 6,5); D’Auria 5,5 (1’ s.t. Energe 6), Doumbia 6. A disp. Cappone, Barone, Santochirico, Girgi, Galligani, Bertipagani, Grassini, Kahailoti. All. Totò Di Natale

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani 6

NOTE Spettatori circa 800. Ammoniti, Iuliano, Kalaj, D’Ambrosio, Tunjov, Doumbia, Rota, Bramante, Marino e Capanni. Espulso dalla panchina il direttore sportivo Mauro Facci. Angoli 4-1 per la Carrarese.