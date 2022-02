Domenica 20 Febbraio 2022, 06:05

La salvezza passa obbligatoriamente anche dalle vittorie casalinghe e oggi alla Viterbese è chiamata a dare un segnale forte al campionato. Stadio Rocchi ore 14,30, la formazione gialloblù ospita la schiacciasassi Modena, che insieme all'altra capolista Reggiana sta disputando il campionato a se. I numeri della squadra emiliana, allenata dall'esperto Attilio Tesser (a cui dopo la fine dello scorsa stagione aveva fatto il pensierino anche la Viterbese) sono impressionanti, visto che il Modena ha ottenuto ben 19 successi su 26 partite in questo campionato e arriva a Viterbo con l'obbligo di continuare a vincere per non farsi staccare dall'altra capolista Reggiana.

Le difficoltà della Viterbese, durante le partite casalinghe, purtroppo sono già note. Ma la squadra di Francesco Punzi questo pomeriggio dovrà compiere qualcosa di straordinario per evitare di perdere terreno a sua volta rispetto alle altre concorrenti nella lotta per non retrocedere. "Il Modena è probabilmente la squadra più forte del campionato - ha detto Punzi - e viene tra l'altro da un ottimo momento, Noi abbiamo grande rispetto, ma dobbiamo giocarci le nostre armi e dobbiamo fare la nostra prestazione. Gli ultimi risultati ottenuti hanno sicuramente alleggerito la pressione sulla squadra, ma il campionato è ancora lungo, mancano diversi punti per raggiungere la nostra missione e non possiamo fermarci".

La squadra gialloblù non potrà schierare lo squalificato Murilo, mentre a centrocampo ritorna Michel Adopo che mercoledì scorso nella partita di Grosseto era partito invece dalla panchina. Per il resto il tecnico non dovrebbe cambiare di molto la formazione, considerando comunque che mercoledì prossimo la Viterbese è impegnata in un'altra partita casalinga contro l'Olbia.. "La Viterbese è una squadra esperta, con giocatori di valore per la categoria - ha detto il tecnico del Modena Attilio Tesser - a gennaio ha fatto un mercato importante. Rispettiamo al massimo la Viterbese, ma noi dobbiamo credere nel nostro valore e dobbiamo fare la nostra partita con grande umiltà e determinazione".

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Urso; Polidori, Volpicelli A disp. Bisogno, Polito, Urso, Adopo, D’Uffizi, Bianchimano, Marenco, Semenzato, Alberico, Pavlev, Mungo, Maffei All. Francesco Punzi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Giovannini, Tremolada; Minesso. A disp. Narciso, Ponsi, Renzetti, Magnino, Mosti, Ogunseye, Oukhadda, Longo, Duca, Di Paola, Piacentini, Baroni. All. Attilio Tesser

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna