Domenica 30 Ottobre 2022, 05:15

La storia, Il blasone di una squadra costruita per vincere il campionato contro una Viterbese obbligata a fare punti per abbandonare il prima possibile la zona playout e risalire una classifica al momento cortissimo. Stadio Rocchi ore 14,30, la squadra allenata da Giacomo Filippi ospita il Foggia che è una delle formazioni più in forma del momento dopo l'arrivo di Fabio Gallo in panchina.

Per l'allenatore gialloblù si tratta di un derby mancato, visto che prima dell'avvento del nuovo tecnico i pugliesi erano guidati da Roberto Boscaglia di cui proprio Filippi è stato vice allenatore per tantissimo tempo. Il Foggia ha uno dei migliori reparti avanzati del campionato e soprattutto può schierare in attacco Eugenio D'Ursi, che nelle ultime quattro stagioni ha sempre segnato alla Viterbese quando ha giocato allo stadio Rocchi.

“Avremo davanti un avversario molto forte, costruito per vincere il campionato e che ha trovato una quadra buona dopo qualche difficoltà iniziale - ha detto Filippi- la mia squadra però si è allenata bene, è in salute e sono molto fiducioso. Dovremo fare una gara di tanto sacrificio ed essere bravi non solo quando abbiamo la palla, ma anche quando siamo in fase di non possesso, non permettendo all’avversario di farci male. Abbiamo i giocatori per fare bene e mettere in difficoltà i nostri avversari".

La Viterbese recupera gli infortunati di lungo corso Riggio e Santoni. Convocato anche il classe 2000 Daniel Pavlev, lo sloveno aveva fatto parte della squadra dello scorso campionato ma aveva iniziato questa stagione con la Primavera, che ieri ha ottenuto tra l'altro la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 a Monopoli. Vista la squalifica di Emilio Volpicelli, la Viterbese si schiererà in avanti con la coppia formata da Polidori e Marotta. A centrocampo ritroveranno una maglia da titolare Andreis e Mungo, stessa cosa per Semenzato in difesa.

Nel corso della partita sarà molto importante e l'utilizzo delle fasce laterali, visto che il Foggia ha i due quinti di centrocampo che spingono molto.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Nesta, Andreis, Megelaitis, Mungo, Rodio; Polidori, Marotta. A disp. Bisogno, Marenco, Sorrini, Pavlev, Santoni, Di Cairano, Riggio, Manarelli, D’Uffizi, Mbaye, Aromatario, Simonelli. All. Giacomo Filippi. FOGGIA (3-5-2): Nobile; Malomo, Sciacca, Rizzo; Nicolao, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Ogunseye, D’Ursi. A disp. Dalmasso, Illuzzi, Di Pasquale, Vuthaj, Leo, Garattoni, Odjer, Chierico, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Peralta, Tonin. All. Fabio Gallo. ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi