Domenica 10 Luglio 2022, 05:35

Viterbese, ecco le date della prossima stagione. Si comincia giovedì prossimo con le visite mediche e la presentazione del nuovo allenatore. Poi subito in campo. La Viterbese ha già definito i dettagli del prossimo ritiro precampionato. Il nuovo allenatore Giacomo Filippi sarà presentato il 14 luglio alle 15,00 allo stadio Enrico Rocchi e poi dovrebbe iniziare subito il primo allenamento. "La squadra si allenerà a Viterbo fino al 24 - ha detto il direttore generale Francesco Pistoiesi - poi dal 25 inizierà a lavorare a Canepina. Abbiamo piena fiducia nel direttore sportivo Mariano Fernandez che sta lavorando bene in silenzio. E sono fiducioso in vista della prossima stagione".

Proprio come è accaduto lo scorso anno nella seconda parte del ritiro la squadra alloggerà a Soriano e poi si allenerà a Canepina. La differenza con la scorsa stagione dovrebbe essere quella relativa al terreno di gioco della prima fase a Viterbo. La squadra dovrebbe lavorare infatti direttamente allo stadio Enrico Rocchi e non sul sintetico del Pilastro. Al gruppo gialloblu potrebbero essere inizialmente aggregati anche un paio di elementi provenienti dalla Primavera. "Abbiamo già definito una serie di amichevoli - ha continuato Pistolesi - ci manca solo qualche conferma che avremo nei prossimi giorni".

La Viterbese esordirà ufficialmente nella prossima stagione il 21 agosto in Coppa Italia e poi inizierà il campionato la settimana seguente. I gialloblù dovranno però aspettare per sapere in quale girone saranno inseriti. L'altro ieri il Consiglio Federale ha infatti ratificato la decisione della Covisoc circa l'esclusione dal campionato di Serie C di Teramo e Campobasso. Entrambe le società hanno però annunciato che faranno ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per chiedere la riammissione al campionato. In teoria, in caso di bocciatura anche da parte del Collegio di Garanzia del Coni, le due società potrebbero ricorrere anche al Tar del Lazio e poi come ultima spiaggia anche al Consiglio di Stato. La questione potrebbe quindi allungarsi e la squadra gialloblù potrebbe sapere con ritardo in quale girone sarà inserita, anche se in vista del prossimo campionato tutto sembrerebbe far pensare che i ragazzi di Filippi ritornino nel raggruppamento meridionale, dopo che la scorsa stagione hanno militato in quello centrale.

La Viterbese sta mettendo a punto anche i dettagli del prossimo campionato Primavera, che per la prima volta la vedrà partecipare alla seconda divisione nazionale dopo la vittoria del campionato nella stagione scorsa. La società di via della Palazzina ha dato come terreni di gioco al momento dell'iscrizione sia lo stadio Enrico Rocchi, che lo stadio di Ronciglione. I giovani gialloblu giocheranno abitualmente a Viterbo, nel caso in cui qualche partita casalinga dovesse disputarsi in contemporanea con la prima squadra, allora la Primavera traslocherà a Ronciglione.