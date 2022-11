Domenica 13 Novembre 2022, 06:05

La Viterbese al bivio, nella città dei due mari. Taranto stadio Erasmo Iacovone ore 14:30, la formazione gialloblù e il suo tecnico Giacomo Filippi si giocano il futuro sul campo di una delle squadre più blasonate del girone. Una sconfitta oggi non solo costerebbe la panchina al tecnico, ma relegherebbe anche la squadra in una complicata situazione di classifica da cui poi sarebbe molto duro venir fuori.

"Dobbiamo mostrare gli artigli perché giochiamo su un campo difficile - ha specificato Filippi - contro una squadra che concede poco, dobbiamo usare le stesse loro armi ed essere incisivi. Sarà una partita tattica perché la posta in palio è alta trattandosi di uno scontro diretto, dobbiamo fare attenzione perché in qualche occasione abbiamo commesso delle leggenze che non ci possiamo permettere". La squadra gialloblù dovrà giocare con una mentalità diversa e soprattutto mettere da parte quella paura di non portare a casa il risultato, che fino a questo momento non le ha permesso di portare a casa punti pesanti come accaduto domenica scorsa in occasione della partita casalinga contro il Potenza.

C'è attesa anche per le decisioni di Filippi sull'undici iniziale che scenderà in campo dal primo minuto, anche se le squalifiche di Marotta e Mbaye portano a scelte quasi obbligate. Emilio Volpicelli dovrebbe giocare come seconda punta alle spalle di Polidori, mentre a centrocampo torna Megelaitis con Andreis e Mungo ai propri lati. Anche il Taranto dovrà comunque far fronte ad assenze pesanti come ad esempio quella del portiere Gianmarco Vannucchi che è squalificato e dell'attaccante Filip Raicevic che è infortunato.

Nonostante la botta ricevuta in allenamento nei giorni scorsi è stato convocato il difensore Edoardo Vona che potrebbe partire dalla panchina. Sulla panchina dei pugliesi c'è Eziolino Capuano, un tecnico esperto che sta bene come preparare questo tipo di partite. "La Viterbese è una buona squadra che ha bisogno di punti, noi più di loro. Ci sarà da battagliare". Ha detto.