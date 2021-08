Venerdì 20 Agosto 2021, 06:20

Arriva il centrocampista Fabio Foglia, anche se non è ancora tesserato, mentre è in partenza il difensore Emanuel Mbende. Alla Viterbese sono in atto le ultime manovre di calciomercato. La mezzala Fabio foglia ex Arezzo e Lecco si allena da ieri con la squadra gialloblù. La società di via della Palazzina deciderà poi nei prossimi giorni se tesserare o meno il giocatore. Foglia, classe '89, è una vecchia conoscenza dell'attuale tecnico gAlessandro Dal Canto, che lo aveva già allenato tre stagioni or sono quando siedeva sulla panchina dell' Arezzo. Sembra invece in partenza il difensore Emmanuel Mbende che potrebbe ritornare al Catania, squadra da cui la società gialloblù lo aveva prelevato proprio la scorsa estate. La Viterbese sta continuando a preparare intanto la partita d'esordio in Coppa Italia in programma domani sera in notturna alle 21 allo stadio Enrico Rocchi. Dal Canto sta facendo le ultime valutazioni sul migliore undici da mandare in campo dal primo minuto. Probabilmente saranno schierati gran parte degli elementi che hanno giocato nella ripresa della partita che la Viterbese ha giocato mercoledì pomeriggio contro il Pomezia e terminata 2-0 per i gialloblù. Il tecnico utilizzerà i giocatori che stanno meglio dal punto di vista fisico, dato che diversi elementi sono per vari motivi ancora in ritardo di condizione. Quello che si presenterà domani sera a Viterbo sarà comunque un Gubbio molto temibile, visto che la squadra umbra può vantare comunque giocatori di categoria e di grande esperienza. L'ultimo arrivo dei rossoblu è la punta Manuel Sarao che la scorsa stagione, quando militava nelle file del Catania, segnò anche alla Viterbese. Quella di domani sarà una partita importante anche per il centrocampista della Viterbese Linas Megelaitis. Il giocatore lituano è un ex, visto che la scorsa stagione indossava proprio la maglia del Gubbio.