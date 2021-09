Domenica 12 Settembre 2021, 06:30

La batosta di domenica scorsa contro l'Imolese è alle spalle e catalogata come incidente di percorso. La Viterbese è volata ieri in Sardegna con tanta fiducia nei propri mezzi.

Olbia, stadio Bruno Nespoli ore 17,30, i gialloblù cercano la prima vittoria in campionato contro la compagine locale che ha gravi problemi di formazione a causa delle tante assenze a cui si trova costretta a far fronte. L'allenatore gialloblù Alessandro Dal Canto corregge il tiro rispetto alle dichiarazioni di domenica scorsa dopo la gara con l'Imolese e guarda con fiducia alla gara di oggi.

"A caldo dopo una partita - ha detto Dal Canto - si possono dire cose sbagliate e io dopo la gara con l'imolese ho detto cose giuste e alcune sbagliate. Dal punto di vista agonistico non siamo stati fragili, solo che è un periodo dove appena noi sbagliamo ci puniscono. Mentre non avviene la stessa cosa quando a fare errori sono i nostri avversari. Comunque la squadra in questa settimana si è allenata bene, veniamo da una grossa batosta in casa per cui dobbiamo parlare il meno possibile e fare più fatti possibili".

Tanta fiducia nei propri mezzi quindi per la Viterbese che oggi cercherà di riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Previste novità comunque in difesa, soprattutto sulle fasce con Urso e Pavlev e a centrocampo dove Megelaitis ritrova il posto da regista. In rampa di lancio per esordire dal primo minuto c'èanche Adopo.

Se la Viterbese può contare su tutta la rosa a propria disposizione fatta eccezione per infortunato Michele Volpe, non si può dire la stessa cosa per l'Olbia che affronta la squadra gialloblù con una formazione largamente rimaneggiata a causa degli infortuni di Pinna e Belloni e soprattutto delle tre squalifiche arrivate in settimana dopo la gara giocata la scorsa domenica ad Ancona. A parte i due centrocampisti Palesi e La Rosa, l'assenza più pesante per l'Olbia e senza ombra di dubbio quella dell'attaccante Daniele Ragatzu.

La punta ex Cagliari è infatti il giocatore più importante della compagine isolana. La Viterbese ha disputato ieri mattina l'allenamento di rifinitura sul terreno di gioco di Canepina e poi è partita alla volta della Sardegna.

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Emerson, Brignani Travaglini; Lella, Giandonato, Pisano; Biancu; Mancini, Udoh. A disp. Vand der Want, Boccia, Demarcus, Chierico, Lapia, Occhioni, Renault, Scanu, Pinna G., Glino, Travaglini, Barone. All. Canzi.

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Pavlev, D'Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Megelaitis, Adopo; Errico; Volpicelli, Murilo. A disp. Bisogno, Fracassini, Ricchi, Van Der Velden, Alberico, Foglia, D'Uffizi, Sinonelli, Capanni, Tassi. All. Dal Canto.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio