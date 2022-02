Martedì 15 Febbraio 2022, 05:55

La Viterbese scopre di essere nuovamente fragile, dopo la rimonta subita dal Teramo nella partita di domenica scorsa, e questo non è certo un buon viatico in vista dell'altro delicatissimo scontro salvezza di domani sul terreno di gioco del Grosseto.

"La differenza l'hanno fatta gli episodi - ha sottolineato il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano - adesso è inutile andare a cercare di chi è stato l'errore. Si vince tutti insieme e si perde lo stesso tutti insieme. Ora dobbiamo pensare alla partita con il Grosseto, dove dovremo cercare di essere concentrati per tutti e novanta i minuti di gioco per evitare che si ripetano episodi come quelli accaduto nella gara contro il Teramo. Sono sicuro che ci tireremo fuori da questa situazione di classifica".

La Viterbese è compatta e lotta unità per l'obiettivo della salvezza, come ha tenuto a specificare anche il direttore sportivo Mariano Fernandez. Tuttavia la squadra gialloblù ha mostrato di non aver superato certi limiti evidenziati anche in passato. La Viterbese, veramente bella nella prima mezz'ora di gioco, ha smesso praticamente di giocare dopo aver ottenuto il doppio vantaggio, consentendo al Teramo di rientrare subito in partita con il calcio di rigore trasformato da Arrigoni poco prima dell'intervallo e arrivato per una disattenzione in difesa.

Nel secondo tempo, il Teramo ha cambiato modulo e ha iniziato a spingere sulle fasce sfruttando in maniera determinante le ripartenze. Non è la prima volta, purtroppo, che la squadra gialloblù non riesce a trovare le contromisure giuste ai cambiamenti durante la partita delle compagini avversarie. All'inizio del secondo tempo, il Teramo è passato alla difesa a tre facendo entrare in campo iacoponi. Nel corso della ripresa ha poi mandato in campo il veloce De Grazia, per sfruttare a dovere le ripartenze tanto che proprio quest'ultimo ha segnato il gol vittoria a favore degli abruzzesi. Ancora una volta quindi, a far girare l'ago della bilancia dall'altra parte sono stati i cambi, di nuovo determinanti per la squadra che ha affrontato i gialloblù. Al contrario le sostituzioni operate dalla Viterbese non hanno portato alcun valore aggiunto.

Il brasiliano Otavio Murillo, al rientro dopo un infortunio e schierato nell'ultima parte di gara, è stato espulso nel recupero per doppia ammonizione rimediando due cartellini gialli nel giro di pochi secondi. Ieri è arrivata la decisione del Giudice sportivo che ha inflitto all'attaccante due giornate di squalifica e una multa di 1.000 euro. La punta brasiliana sarà quindi assente domani contro il Grosseto e domenica prossima in occasione della partita in programma allo stadio Enrico Rocchi con inizio alle 14,30 contro la capolista Modena. Otavio Murillo tornerà quindi disponibile nel recupero della terza giornata di campionato che si giocherà mercoledì 23 febbraio e che vedrà opposta la Viterbese sempre sul terreno di gioco amico all' Olbia. Anche questa partita, inizialmente in programma alle 21, è stata anticipata alle 14,30.