Derby da ultimo posto per la Viterbese. Teramo ore 17,30 stadio Bonolis, i gialloblù fanno visita alla squadra abruzzese in una classica che le due squadre hanno giocato in Serie C a cavallo degli anni 2000. La gara è stata sempre molto sentita dalle due tifoserie, tra le quali c'è sempre stata una sana rivalità. Entrambe le squadre si trovano malinconicamente in fondo alla classifica, anche se gli stati d'animo siamo diversi. Se il Teramo viene infatti dal confortante pareggio strappato sul terreno di gioco della Lucchese, la Viterbese scende in campo oggi dopo il deludente 1-1 interno di martedì scorso contro la Vis Pesaro.

ù"Non dobbiamo farci prendere dall'ansia o dalla paura - ha detto l'allenatore Alessandro Dal Canto sarebbe il modo peggiore per affrontare la gara. Giochiamo contro un avversario che ha sempre fatto buone prestazioni, si tratta di una partita da prendere con le molle". Anche il tecnico si gioca molto nella gara di oggi. Arrivare senza nessuna vittoria alla settima giornata di campionato, soprattutto se la Viterbese dovesse offrire ancora una volta una prova non all'altezza, potrebbe essere fatale al tecnico. Visto il recupero del difensore olandese Junior Van Der Velden, la Viterbese si presenterà ancora una volta con la difesa a tre con il giovane Filippo Marenco classe 2003 che sostituirà di nuovo l'infortunato Riccardo Martinelli che potrebbe tornare tra un paio di settimane. Vista l'assenza dell'ultim'ora di Calcagni, a centrocampo quasi sicuro l'innesto dell'esperto Fabio Foglia che era stato tenuto a riposo martedì scorso contro la Vis Pesaro. Nella gara di sabato scorso a Pescara, proprio Foglia aveva dato un'impronta importante al reparto nei circa sessanta minuti in cui è stato in campo. L' augurio è che il giocatore, in questa settimana, abbia messo ancora più minutaggio nelle gambe, in modo da poter ritrovare la condizione giusta per essere impiegato per tutto l'arco della partita.

Convocazione anche per la punta Michele Volpe, che proprio da questa settimana ha ripreso a lavorare con il gruppo. Il Teramo punta molto su questa partita e l'allenatore abruzzese Francesco Guidi carica la sua squadra. "Ero e resto fiducioso nei miei ragazzi" ha detto.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Rossetti, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernadotto, Rosso. A disp. Agostino, Ndreacka, Bellucci, Birligea, Rillo, Cuccurullo, Kieremeteng, Di Dio, Montaperto. All. Francesco Guidi VITERBESE ( 3-4-3): Bisogno; Marenco, D'Ambrosio, Van Der Velden; Pavlev, Megelaitis, Foglia, Urso; Volpicelli; Capanni, Murilo. A disp. Daga, Ricchi, Fracassini, Adopo, Alberico, Errico, Natale, Zanon, Simonelli. All. Alessandro Dal Canto ARBITRO: Bogdan Nicholae Sfira di Pordenone