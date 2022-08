Venerdì 26 Agosto 2022, 06:38

Il Pescara piomba su Megelaitis. Mentre arriva uno dei due esterni che la Viterbese aspettava dal mercato, che è tra l’altro un nipote d’arte.

Il Pescara, che sta ultimando il proprio organico in vista dell’inizio del campionato, ha messo gli occhi sul centrocampista lituano della Viterbese perché ha bisogno di un elemento proprio con le sue caratteristiche. Con il passare delle settimane la società adriatica ha visto sfumare gli obiettivi che si è prefissata per riempire la casella a centrocampo rimasta ancora vuota e Linas Megelaitis rappresenta quindi l’ultima chance per dare al proprio tecnico un organico che possa raggiungere gli obiettivi che il sodalizio abruzzese si è prefissato per questa nuova stagione. Non più di una decina di giorni fa lo stesso presidente gialloblù Marco Romano ha dichiarato incedibile il centrocampista arrivato l’estate scorsa. Lo stesso tecnico Giacomo Filippi sta lavorando in questo periodo sulla coesistenza a centrocampo proprio tra il giocatore lituano e il compagno di reparto Malick Mbaye che forma insieme a lui la coppia centrale titolare. È chiaro però che la partenza o meno da parte del giocatore dipenderà molto anche dal tipo di trattativa che vorrà intavolare il Pescara.

Intanto, dopo la cessione di Andrea Bianchimano alla Lucchese in prestito per un anno, la Viterbese sta valutando se tornare sul mercato per assicurarsi un attaccante che possa costituire l’alternativa a Polidori che rimane il titolare, oppure continuare con la soluzione interna. Che in caso di assenza di Polidori vedrebbe Volpicelli punta centrale e l’inserimento del giovane classe 2004 Simone D’Uffizi sulla trequarti insieme a Domenico Mungo. Nell’ultimo periodo si sono interessate al giovane fantasista diverse squadre di Serie A tra cui anche la Lazio. Per ora la Viterbese ha però sempre rispedito al mittente le varie offerte, perché vuole tenere il giocatore almeno per un’altra stagione.

Sempre riguardo al mercato, è arrivato ieri l’esterno destro classe 2000 Gianmarco Nesta in prestito dal Lecco che è il nipote dell’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, Alessandro. Gianmarco Nesta è un esterno destro e costituisce l’alternativa a Daniel Semenzato, adesso la Viterbese aspetta un laterale di sinistra. Intanto è slittata a stamattina la sentenza del Consiglio di Stato riguardo il ricorso di Campobasso e Teramo riguardo la loro esclusione dal campionato e che potrebbe avere ripercussioni anche sul girone dove è inserita la Viterbese. A questo punto i calendari saranno presentati nella giornata di domani.

Inizia nel migliore dei modi la stagione ufficiale della Primavera 2 gialloblù, che ha superato 3-1 in trasferta la Ternana nel primo turno preliminare di Coppa Italia grazie alla doppietta di Spolverini e alla rete di Capparella. La Viterbese giocherà il secondo turno preliminare mercoledì prossimo a Crotone e, in caso di vittoria, accederà al tabellone principale della manifestazione.