Viterbese, Sottili carica: «A Pisa ancora più agguerriti»

di Paolo Graziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domani sera il verdetto finale su chi, tra Viterbese e Pisa, accederà al quarto turno dei play-off per la serie B. Ma il prezioso 1-0 ottenuto dalla Viterbese consente ai gialloblù di presentarsi all'Arena Garibaldi con due risultati su tre a disposizione. Il gol di Sini su punizione, ha anche un sapore di vendetta per il forte difensore gialloblù. Proprio il centrale della Viterbese infatti, lo scorso 28 gennaio in occasione della partita di campionato al Rocchi e terminata sul punteggio di 0-0, calciò...