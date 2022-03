Viterbese, a Gubbio bisogna continuare a vincere per sperare

Assalto al quintultimo posto. Gubbio, stadio Barbetti ore 17,30, la Viterbese cerca contro la compagine locale la seconda vittoria consecutiva in trasferta per alimentare le proprie speranze di salvezza. Il difficile momento della Fermana e la sconfitta della Pistoiese nella anticipo di venerdì scorso danno buone speranze di poter ottenere una posizione migliore in caso di vittoria. L' assenza del lituano LinasMegelaitis, che venerdì sera è anche andato in rete nell'impegno della sua Nazionale contro San Marino, costringe il tecnico Alessandro Dal Canto a fare qualche variazione a centrocampo rispetto alla squadra di sabato scorso a Pontedera. Per quello che riguarda invece la difesa, il rientrante Ricci dovrebbe vincere il ballottaggio con Semenzato.

"Dobbiamo fare punti per non alimentare le speranze di qualche squadra che sta dietro di noi - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - il Gubbio merita la posizione che ha e ha fatto molto bene soprattutto in casa. Gli ultimi risultati ottenuti dalla Viterbese sono però confortanti e noi dobbiamo giocare con il nostro solito atteggiamento". Il Gubbio non recupera il forte centrocampista Andrea Cittadino e scenderà in campo con diversi under. La formazione di casa è comunque carica e vuole vincere per guadagnarsi una posizione di prestigio nella griglia dei play-off. "Incontriamo una squadra che ha dei valori - ha detto il tecnico umbro Vincenzo Torrente - a gennaio poi i nostri avversari si sono anche rinforzati. Loro ci hanno già battuto, adesso vogliamo batterli noi".

Comincia male invece l'avventura della Primavera della Viterbese nella poule scudetto contro le altre due vincitrici del proprio girone. I gialloblù sono stati sconfitti dal Monopoli per 2-1, subendo anche la prima sconfitta stagionale. I ragazzi di Pesoli sono andati sotto di 2 reti nella ripresa ed hanno accorciato le distanze solamente nel finale con Carboni. Per ottenere il tricolore sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto contro l'Albinoleffe.

GUBBIO (4-3-1-2): Meneghetti; Tazzer, Redolfi, Signorini, Bonini; Di Noia, Malaccari, Bulevardi; Sainz-Maza; Arena, Spalluto. A disp. Ghidotti, Fantacci, Sarao, D'Angelo, Sergiacomi, Lamanna, D'Amico, Mangni. All. Vincenzo Torrente.

VITERBESE (4-3-1-2): Fumagalli; Ricci, Martinelli, D'Ambrosio, Urso; Adopo, Iuliano Calcagni; Mungo; Volpicelli, Bianchimano. A disp. Bisogno, Maffei, Marenco, Polito, Alberico, Aromatario, Polidori, D'uffizi. All. Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia