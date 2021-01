"Nemici mai, avversari per questi 100 minuti si". Catanzaro ore 15 la Viterbese affronta il suo passato per cercare di cogliere punti pesantissimi che possano permetterle di allontanarsi il prima possibile dalla zona che scotta. Sulla panchina dei padroni di casa siede l'ex tecnico gialloblù Antonio Calabro, di cui l'attuale allenatore della Viterbese Roberto Taurino è stato vice ai tempi della Virtus Francavilla. Per l'attuale trainer gialloblù questo non sarà un problema. "Antonio è un amico - precisa Taurino - abbiamo condiviso insieme tante emozioni. Per la durata della partita, però, saremo avversari. Nemici no, ma avversari si. Il fatto che Calabro conosca diversi giocatori della Viterbese non credo sia un problema, Le difficoltà nasceranno dal fatto che il Catanzaro ha una rosa di giocatori molto importante ed è una squadra costruita per disputare un campionato da protagonista. Per questo, se vorremmo uscire con dei punti in tasca da loro terreno di gioco, non basterà disputare una buona partita, ma dovremo sfoderare una grande prestazione". La Viterbese aveva ripreso a marciare con il piede giusto ormai da diverse partite, Taurino non crede che la sosta per le feste natalizie abbia mutato l'atteggiamento della squadra. "È stata una pausa di appena una settimana circa - commenta - per cui non penso che questa sosta abbia un'influenza sul rendimento della squadra". Il nuovo acquisto gialloblu Murilo è partito per la Calabria, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. "È un giocatore con determinate caratteristiche, che ci aiuterà molto da qui alla fine del campionato - commenta ancora Taurino - in questo periodo si è anche allenato e sta bene, vedremo poi nel corso della partita se schierarlo o meno". La Viterbese ritroverà a centrocampo Nicolas Bensaja, che ha scontato il turno di squalifica. In attacco non ci sarà Tounkara e sarà sostituito da Alessandro Rossi, che dovrebbe agire nel tridente d'attacco con Simonelli e Bezziccheri ai propri lati. A parte Tounkara la Viterbese parte al completo, visto che l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo. Vale lo stesso anche per il Catanzaro, nei giorni scorsi un elemento del gruppo squadra dei calabresi era risultato positivo e si era temuto che la partita potesse essere rimandata. L' ultima serie di test molecolari effettuati venerdì scorso dai giocatori giallorossi non ha però dato nessun elemento positivo. CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Martinelli, Fazio, Riccardi; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Di Massimo, Di Piazza. A disp. Mitica, Iannì, Salines, Riggio, Risolo, Baldassin, Evan's, Evacuo, Cusumano. All. Antonio Calabro VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Mbende, Urso; Salandria Bensaja, Palermo; Bezziccheri, Rossi, Simonelli. A disp. Maraolo Borsellini, Ferrani, Falbo, Sibilia, Menghi M, Menghi E., De Falco,De Santis, Galardi, Cappelluzzo, Murilo. All. Roberto Taurino ARBITRO Cristian Cudini di Fermo

