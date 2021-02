Il presidente Marco Romano gongola dopo la vittoria della sua Viterbese contro la Turris nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso "tre punti fondamentali" precisa, e strappa una promessa a Mamadou Tounkara in occasione della difficilissima partita in programma domenica prossima alle 12,30 sul terreno di gioco del Bari. "È vero che la squadra contro la Turris non ha giocato bene come in altre occasioni - precisa - il numero uno di via della Palazzina - ma va anche sottolineato che veniamo da un tour de force molto impegnativo. Basti pensare che la scorsa settimana abbiamo dovuto ripetere la lunghissima trasferta di Catanzaro e poi domenica abbiamo immediatamente dovuto affrontare un altro viaggio ancora lungo come quello di Avellino. Già in occasione del secondo tempo della gara giocata contro i campani, la squadra mi era sembrata stanca ed è anche questo il motivo per cui sono arrivati i tre gol dei nostri avversari. Anche contro la Turris ho visto la squadra piuttosto provata, ma mercoledì scorso l'importante era vincere per guadagnare punti in classifica e soprattutto tenere a debita distanza le inseguitrici. Adesso siamo fuori dalla zona playout e vogliamo restarci, è vero che le squadre che adesso stanno dietro di noi si sono rinforzate e stanno cominciando a correre. Ma se noi continuiamo a vincere, le altre restano comunque lontane da noi". Marco Romano promuove anche la campagna acquisti conclusasi lunedì scorso. "Qualche giocatore è stanco - riprende- a causa del tour de force di cui ho già accennato prima. Però sono anche curioso di vedere all'opera i nuovi arrivi e proprio la gara di Bari potrebbe essere l'occasione giusta per un po' di turnover. Sono arrivati ragazzi interessanti che sicuramente ci daranno una mano. Nella partita contro la Turris, negli ultimi dieci minuti è entrato Adopo e devo dire che mi ha impressionato. È un ragazzo che ha fisicità e mi ha colpito anche la sua personalità, dato che chiedeva il pallone ai compagni per poter dare il via alla nostre azioni offensive. Il direttore Mauro Facci ha fatto un ottimo lavoro in occasione della campagna acquisti, ma su questo non avevo dubbi". La Viterbese torna a Bari, dopo l'impresa del primo settembre 2019 quando i gialloblù si imposero allo stadio San Nicola per 3-1, il presidente Romano era appena arrivato è quello fu il suo primo regalo ai tifosi della Viterbese. Grande protagonista di quella partita fu Tounkara, che segnò due reti dopo che il Bari aveva pareggiato su rigore il gol iniziale di Bezziccheri. "Scherzando ho chiesto a Tounkara di farci un'altra doppietta domenica prossima - dice sorridendo il presidente - sarà una partita difficilissima anche se sono sicuro che i nostri ragazzi daranno tutto sul terreno di gioco. Anche se dopo il pareggio con la Cavese è stato deciso un ritiro a tempo indeterminato, non credo che la formazione pugliese sia in crisi. Il Bari è sempre il Bari ed è una squadra costruita per vincere il campionato. C'è da dire che, dopo la partita di domenica prossima , terminerà quella serie di partite consecutive contro le prime della classifica e potremo affrontare compagini più alla nostra portata". Marco Romano parla anche della situazione legata al centrocampista argentino Ezequiel Cirigliano arrivato la scorsa settimana. "Il ragazzo si sta continuando ad allenare con noi - conclude- vediamo quali saranno le tempistiche dei documenti per il tesseramento e poi prenderemo una decisione. Non è detto che rimanga".

