Subito un direttore sportivo navigato come Mauro Facci, a breve la punta delLivorno, Murilo, poi Il centrocampista del Bari, Zaccaria Hamlili. Questi i prossimi step della Viterbese per cercare di ottenere la salvezza in questa stagione e pianificare al meglio la prossima. Anche se presidente Marco Romano precisa " Sul contratto di Facci sono menzionati anche i play-off per questo campionato". Il nuovo direttore sportivo è stato presentato ieri e si è messo subito al lavoro per cercare di rinforzare la squadra, visto che ieri è già partito il mercato di riparazione. "Con Facci abbiamo lavorato molto bene ai tempi del Livorno - ha detto il presidente Romano - è una persona molto seria e conosce bene anche il campionato che stiamo affrontando. Il suo arrivo a Viterbo costituisce ovviamente un ennesimo fattore di crescita per la nostra società. Il nostro primo obiettivo adesso è quello di salvarci, ma io a Viterbo voglio fare anche qualcosa di più a cominciare dalla prossima stagione". Mauro Facci sa già come intervenire per migliorare la Viterbese. " Abbiamo già avuto una riunione tecnica con il mister - precisa Facci - e sappiamo già come intervenire, tra l'altro io seguo già la squadra da qualche tempo. Serve un nuovo innesto per ogni reparto. Per quello che riguarda l'attaccante Murilo, la trattativa è a buon punto, abbiamo già parlato sia con il suo entourage che con il ragazzo. Il presidente ha deciso di sostenere anche uno sforzo economico importante per potersi assicurare un giocatore che è ambito anche da squadre di categoria superiore. Ci auguriamo di poter chiudere questa operazione già nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni. Se Murilo potrà essere impiegato già nella prossima gara di domenica prossima a Catanzaro? Questo ancora non so dirlo, ma lo spero. Dobbiamo infatti intervenire il prima possibile sul mercato per rinforzare a dovere la squadra e raggiungere quanto prima la salvezza". Mauro Facci conferma che la società di via della Palazzina sta seguendo anche il centrocampista del Bari, Zaccaria Hamlili, che al momento sta giocando poco con la squadra pugliese. " È un giocatore che ci interessa". Ha detto il nuovo diesse. Per poter rafforzare la squadra è però importante anche cedere quei giocatori che attualmente sono poco impiegati. "Soprattutto con le liste bloccate questo non è un compito facile - commenta ancora Facci - però cercheremo di piazzare quei giocatori che al momento sono poco impiegati, soprattutto per poter permettere al tecnico di lavorare nel miglior modo possibile. Prima di fare dei nomi vorrei però parlare con i giocatori interessati. Stiamo anche pensando di mandare in Serie D alcuni giovani che meritano di giocare anche in una categoria inferiore per fare esperienza e poter poi tornare la prossima stagione da noi". Con l'arrivo di Mauro Facci nel ruolo di direttore sportivo, cambia mansione Francesco Pistolesi che, finora, aveva ricoperto questo ruolo pro tempore. Pistolesi sarà adesso una sorta di direttore generale. "Pistolesi avrà un ruolo organizzativo - precisa Romano - sia per quello che riguarda la prima squadra che il settore giovanile, a cui teniamo moltissimo e che crediamo se il futuro di questa società. Ci stiamo muovendo perché vogliamo acquistare un immobile che possa servire, come alloggio per i diversi giocatori sia della prima squadra che per i ragazzi. E che, allo stesso tempo, possa fungere anche da luogo di ristorazione".

