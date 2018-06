Viterbo, vitellino nel pozzo salvato dai vigili del fuoco

Vitello caduto nel pozzo salvato dai vigili del fuoco. L'altra sera alle 20,30 è arrivata ai vigili del fuoco una richiesta di soccorso per il recupero di un vitello caduto all’interno di una cavità, nei pressi di Grotte Santo Stefano a Viterbo, nelle campagne vicino al campo di volo. L’animale, nato poco più di una settimana fa, mancava alla madre da sabato mattina. I proprietari dell’allevamento sono riusciti a individuare il vitellino e hanno dato l'allarme. Il piccolo bovino, un esemplare di razza “Limousine”, era finito in una cavità profonda circa 5 metri probabilmente di origine etrusca, scivolando dal piccolo foro di entrata. A causa della boscaglia e del terreno molto impervio, ci è voluto molto tempo per individuare il punto preciso di caduta. Dall’alto l’animale è sembrato subito in buona salute, nonostante l’evidente stato di disidratazione. La squadra dei vigili del fuoco ha quindi trasportato sul posto le attrezzature necessarie, si è calata nel pozzo per imbracare l’animale e poi issarlo in superficie. Una volta portato in salvo, il vitello è stato tranquillizzato e poi trasportato fuori dalla rupe. La sua mamma lo stava aspettando e dopo un pò di diffidenza ha accettato di allattare il vitellino affamato.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



