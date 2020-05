© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2, la convivenza (forzata) col virus cambia le abitudini. Anche per quanto riguarda l'acceso ai servizi sanitari. L'Asl ha riattivato le prestazioni ambulatoriali sospese a marzo a causa della pandemia. Ma nulla sarà come prima. Niente sale d'attesa affollate, niente accompagnatori (salvo casi specifici), niente ritardi.Per contenere il contagio, l'Asl a marzo ha annullato le visite in ospedali e case della salute. Nei giorni scorsi, sono iniziate le telefonate per i nuovi appuntamenti. Che, però, comporteranno tempi più lunghi rispetto a quelli a cui gli utenti erano abituati. Appena conclusa una visita, andranno sanificati locali e strumentazione. Quindi, il flusso dei pazienti sarà più lento. Inoltre, in attesa dello sblocco delle nuove prenotazioni, restano garantite solo le attività ambulatoriali urgenti, con classi di priorità U e B, richieste dai medici. Questo, aggiunto a quasi tre mesi di interruzione, ha comportato un allungamento delle liste d'attesa. L'Asl ha quindi attivato un pool di esperti col compito, prenotazioni alla mano, di incastrare i tasselli del puzzle affinché le prestazioni vengano garantite nel più breve tempo. Tra le soluzioni allo studio c'è quella di allungare gli orari delle visite dalla mattina alla sera. Un po' come fanno i parrucchieri per smaltire le prenotazioni. Ma molte altre sono le accortezze richieste ai pazienti. Ocorrerà arrivare con precisione svizzera: né un minuto prima né dopo. In caso si sia in anticipo, gli operatori inviterebbero ad attendere il proprio turno al di fuori della struttura. Appena arrivati, si verrà sottoposti alla misurazione della febbre: se superiore a 37 e mezzo, si verrà rimandati a casa con obbligo di contattare il medico. Obbligatorio l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani. Il direttore generale, Daniela Donetti, si raccomanda: «Siamo impegnati in un importante sforzo organizzativo. Il nostro appello è di rispettare le indicazioni che stiamo fornendo. Solo in questo modo potremmo proteggerci e accedere in sicurezza al servizio sanitario».