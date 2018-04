Visite ed esami ambulatoriali, parte il servizio “recall” per chi ha la prenotazione

Una chiamata sul telefono di chi ha prenotato un esame diagnostico o una visita alla Asl di Viterbo. Arriva dal personale dell’unità operativa “Programmazione e gestione offerta” per avere la conferma dell’intenzione di recarsi nelle strutture aziendali per le prestazioni richieste.



È partito il servizio di recall telefonico, che la Asl ha attivato con l'obiettivo di occupare eventuali posti che si dovessero liberare, per ridurre i tempi di attesa. «Dati alla mano - dicono dalla direzione - gli uffici preposti hanno rilevato che, ogni mese, circa il 15% dei cittadini che prenotano un esame o una visita poi non si reca ad effettuarlo. In molti casi senza disdire attraverso i canali e nelle forme previste dall’Azienda».



L’obiettivo del recall è anche quello di favorire e semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie richieste, fornendo loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno e ricordando il giorno, l’ora e il luogo dove devono recarsi per sottoporsi all’esame o alla visita richieste. «Per il servizio di recall telefonico – spiega il responsabile del governo delle liste d’attesa, Massimo Foglia – al momento la Asl ha previsto un impegno complessivo di 500 ore lavorative che sono state destinate a questa specifica attività. Il progetto prevede che, oltre agli utenti che devono effettuare entro una settimana un esame, vengano contattati telefonicamente anche coloro che, a partire dal 2 di gennaio, non si sono presentati presso le nostre strutture».



«Passo dopo passo – commenta il direttore generale della Asl, Daniela Donetti – stiamo applicando quanto previsto nel nostro piano per il governo delle liste d’attesa che recepisce in pieno le direttive formulate dalla Regione Lazio. Nell’ultimo anno abbiamo già messo in campo delle azioni concrete che, confidiamo, possano produrre dei risultati tangibili nel breve e nel medio periodo. Tra queste: l’attivazione delle procedure per l’individuazione degli ambiti di garanzia e per l’erogazione delle prestazioni urgenti, nelle tre categorie e nel rispetto dei tempi individuati dalla Regione; la gestione diretta delle agende di follow up da parte delle singole strutture che hanno in carico il paziente, provvedendo direttamente alla prenotazione delle visite e degli esami di controllo, senza costringere i nostri utenti a dover presentarsi di nuovo al Cup». ;



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA