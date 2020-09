© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova feroce impennata dei contagi nel Viterbese. Ieri uno degli incrementi più alti dall’inizio della pandemia con 12 casi, stessa cifra registrata durante la giornata di Ferragosto. Il numero delle persone attualmente positive nella Tuscia sale quindi a 103, con 9 ricoveri (5 a Malattie infettive di Belcolle e 4 in strutture extra Asl, tra cui le due bimbe ancora al Bambino Gesù di Roma). Crescono anche i pazienti che presentano sintomi.I casi di ieri, tutti a carico di maggiorenni, sono stati scoperti in diversi comuni della Provincia. A Viterbo 5 (dei quali 3 appartenenti allo stesso nucleo familiare), quindi 4 a Vetralla (due sono parenti della neonata di 2 mesi ricoverata nella Capitale). A Bagnoregio, come fa sapere il sindaco Luca Profili, è risultata positiva la compagna dell’uomo scoperto nei giorni scorsi. “Gli altri tamponi effettuati, per fortuna, hanno tutti dato esito negativo. In questo momento – continua il primo cittadino - ci sono 3 positivi nel nostro comune, segno che vanno rispettate le regole che ormai tutti conosciamo benissimo”.I restanti 2 casi di ieri sono a Monterosi (il sindaco Sandro Giglietti specifica che non si tratta di un focolaio autoctono, bensì portato dall’esterno) e ad Acquapendente. Qui l’ultima positività non avrebbe nulla a che fare coi i focolaio già noti. “Si tratta – spiega il sindaco Angelo Ghinassi – di una persona che vive da sola, aiutata da una domestica. È ormai in pensione e non ha fatto viaggi all’estero. Stiamo lavorando con la Asl per capire l'origine del contagio, partendo dalla verifica dei contatti diretti”. Con questo nuovo caso, ad Acquapendente si è arrivati a un totale di 14. Numero importante per una popolazione di nemmeno 5.500 abitanti e che si avvicina ai 15 totali registrati durante il lockdown.Buone notizie arrivano invece da Canepina. “Comunico con grande gioia che i familiari della nostra piccola paziente sono tutti negativi al tampone, compresa la sorella che frequenta la scuola primaria”, ha annunciato entusiasta il sindaco Aldo Moneta. Per oggi sono attesi i tamponi su tutti i compagni del nido frequentato dalla bimba sino al 10 settembre e sugli operatori.