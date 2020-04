Virus, un solo caso oggi. Celleno in attesa di decisioni sulla zona rossa

Ultimo aggiornamento: 13:06

Giornata positiva sul fronte del virus quella di oggi: un solo caso accertato nelle ultime 24 ore in provincia di Viterbo. Si tratta di un cittadino di Onano che sta trascorrendo la convalescenza in casa. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività salgono a 428, di cui 18 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Intanto, ancora nessuna certezza sul prolungamento o meno della zona rossa a Celleno: la decisone è attesa nelle prossime ore.Nuova impennata di guariti: oggi in 20 sono risultati negativizzati. I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 8 a Viterbo, 3 a Tuscania, 2 a Celleno, 2 a Cellere, 2 a Marta, 1 a Tarquinia, 1 a Civita Castellana e 1 a Ronciglione.Buone notizie dall’ospedale di Tarquinia, negli ultimi due giorni il laboratorio di Genetica medica ha comunicato la negatività di 37 persone sottoposte a tampone, tra pazienti e operatori. L’attività di vigilanza, con l’esecuzione dei test diagnostici su tutto il personale sanitario, proseguirà fino a lunedì 27 aprile.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 268 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 23 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 nel reparto di medicina Covid, 1 è ricoverata in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 113 il numero delle persone negativizzate e resta a 15 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.