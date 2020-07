Virus, un nuovo caso a Orte: via alle procedure per contenere i contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si interrompone la scia di zero nuovi contagi in provincia di Viterbo. Stamattina l'Asl ha comunicato infatti un caso accertto di positività al Covid-19. La persona con referto di positività è domiciliata nel comune di Orte e presenta un link epidemiologico noto. Il Team operativo Coronavirus, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha già attivato tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus.In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività nella Tuscia, salgono 466 di cui 24 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di un paziente, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.La persona negativizzata è residente nel comune di Vignanello.