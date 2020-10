A partire da domani, venerdì, presso la sede di viale dell’Università, in zona Riello, entrerà in funzione il nuovo drive-in di Viterbo per l’esecuzione dei tamponi naso faringei.

La sede, messa a disposizione dall’Ateneo della Tuscia, sostituisce il drive-in attualmente operativo all’ospedale di Belcolle.

Il servizio proseguirà ad essere aperto all’utenza tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA