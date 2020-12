Più che triplicati rispetto al giorno precedente, ma in ogni caso sotto i 100. Sono i nuovi contagiati scoperti ieri dalla Asl di Viterbo: 86 i casi svelati dal laboratori di Geneteica molecolare di Belcolle (due giorni fa erano stati 25), dei quali quasi un terzo a Viterbo. Gli altri si concentrano tra Bassano Romano e Fabrica di Roma con 7 ciascuno, quindi Civita Castellana e Soriano nel Cimino con 5. E poi Capranica e Vetralla con 4, fino a scendere di numero in altri 17 comuni (tra 3 e 1 caso).

Da segnalare, rispetto all’ultimo bollettino della Asl, che molti (32, per la precisione) dei referti positivi si riferiscono a persone con sintomatologia, mentre non ci sono nuovi focolai da tenere sotto controllo. A Soriano, parecchi dei nuovi casi si riferiscono a familiari di persone già colpite e sono stati confermati dopo i test antigenici che da alcuni giorni vengono effettuati all’interno della casa della salute. Si conferma, inoltre, il trend che si è andato attestandosi nelle ultime settimane con la chiusura delle scuole superiori: solo 2 i minorenni tra gli 86 ultimi contagiati. Si tratta di due giovani di 16 e 17 anni, uno di Viterbo e uno della provincia. Sul fronte opposto, quello degli over70, sono 21 – un quarto del totale – gli anziani colpiti nelle ultime 24 ore. In controtendenza con i giorni scorsi, ieri nessun nuovo ricoverato. Anzi, da registrare sono 6 dimissioni.

Continuano a volare alto i negativizzati: sono 197 i pazienti della Tuscia per i quali il tampone è finalmente risultato non più positivo. Di questi, quasi un terzo (ovvero 60) si concentrano a Viterbo, 19 a Civita Castellana, 13 a Vetralla, 10 a Orte, mentre gli altri non superano la decina e sono sparsi in 20 comuni della provincia. Sul fronte dell’età, hanno ricevuto il referto negativo 20 minorenni con età compresa tra i 2 e i 17 anni, pari merito con gli over 70. Tra questi, record per una signora di 96 anni che ha sconfitto il virus. Ma questo non significa che la malattia non lasci strascichi: molti dei negativizzati, infatti, si trascinano i sintomi del Covid-19 anche per diverse settimane.

Sono due i decessi delle ultime ore, entrambi pazienti ricoverati nelle strutture Covid di Belcolle: una 74enne di Tarquinia e un 59enne di Orte. Con questi due morti, il numero totale delle vittime da coronavirus nel Viterbese dall’inizio della pandemia arriva a 176. I cittadini attualmente positivi scendono invece dai 1.827 di sabato ai 1.714 di ieri. Di questi ultimi, 1.600 stanno trascorrendo la convalescenza in casa, mentre i ricoverati si dividono tra il reparto di Malattie infettive di Belcolle (33), quello di Medicina Covid (67), la Terapia intensiva (7) e la Medicina riabilitativa di Montefiascone (7).

