Virus, resta un solo positivo a Vignanello e 46 cittadini in quarantena

Zero nuovi contagi e nessun guarito in più. Nella Tuscia resta un solo positivo al Covid-19: il paziente di Vignalelo scoperto la scorsa settimana e che sta trascorrendo la convalescenza in casa. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, e registrati dall'inizio della pandemia restano 465, di cui 24 sono i casi accertati in strutture extra Asl.



Rimane 439 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall'inizio dell'emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 14403 tamponi, 11 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 46 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3909 hanno invece concluso il periodo di isolamento.