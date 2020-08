Virus, positivo uno statunitense a Bassano in Teverina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso accertato di positività al Covid-19, su cittadini residenti o domiciliati nella Tuscia, è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.La persona con referto di positività, è un cittadino degli Stati Uniti, attualmente domiciliato nel comune di Bassano in Teverina, e già in isolamento domiciliare preventivo. Il Team operativo Coronavirus, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha già attivato tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus.In totale i casi di positività nella Tuscia, salgono a 476 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.Dall’inizio dell’emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 17877 tamponi, 129 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 184 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4296 hanno invece concluso il periodo di isolamento.