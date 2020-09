Virus, oggi otto nuovi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi 8 casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati dall'Asl di Viterbo.Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei comuni: 6 ad Acquapendente, 1 a Caprarola e 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.Dei casi odierni, 6 sono collegati a un cluster con link epidemiologico già noto, 1 è collegato a un tampone eseguito a seguito di un test sierologico positivo, 1 è collegato a un tampone eseguito per presenza di sintomi. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 81 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 24517 tamponi, 181 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 293 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4992 hanno invece concluso il periodo di isolamento.