© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid-19 ieri ha incassato 9 nuovi contagiati. I primi 8 - 3 a Nepi, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo e 1 a Ronciglione – sono stati comunicati tramite bollettino dalla Asl prima di pranzo. A metà pomeriggio, il nono caso annunciato dal sindaco di Canepina, Aldo Moneta: “Si tratta di Patrizia Achilli, moglie di Achille Paparozzi (il cui contagio era stato comunicato ieri, ndr). A lei e ad Achille voglio rinnovare i miei auguri e il sostegno in questa vicenda”. Salgono quindi a 662 i positivi nel Viterbese dall'inizio della pandemia, mentre 109 sono i cittadini ancora all prese col virus (9 sono ricoverati, i restanti stanno invece trascorrendo la convalescenza a casa).Delicata la situazione a Nepi, dove tra i 3 colpiti compare un dipendente comunale. “La persona – fa sapere il sindaco Franco Vita - è risultata positiva dopo una cena a Campagnano Romano con altri non nepesini, poi risultati anch’essi colpiti. Il nominativo aveva scarsi contatti con i cittadini per il servizio a cui è addetto”.Ieri, per precauzione, tutto il Comune è rimasto chiuso. Il primo cittadino ha comunicato all’azienda sanitaria i nominativi dei colleghi che lavorano al terzo piano del municipio – dove ci sono gli uffici della Ragioneria e i Tributi, che resteranno chiusi per tutto il periodo che la Asl riterrà opportuno - perché vengano sottoposti ai tamponi. Anche lunedì l’ente resterà serrato: “Tutti i dipendenti – annuncia Vita – si sottoporranno ai test sierologici. In base all’esito, decideremo quando riaprire”. Pure la giunta e i consiglieri effettueranno lo screening. Se tutti i referti saranno negativi, martedì il Comune tornerà operativo. Già oggi, intanto, i locali verranno sanificati. Ma Vita conclude con un messaggio distensivo: “Evitiamo inutili ed eccessivi allarmismi, rispettiamo le prescrizioni”.Da oggi, per contenere il diffondersi del virus, in tutto il Lazio sarà obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto. Lo prevede un'ordinanza della Regione firmata dal presidente Nicola Zingaretti. Poche le eccezioni: i minori sotto i sei anni, chi ha incompatibilità con uso mascherine e chi svolge attività motoria."Ritengo sia un provvedimento giusto e coerente con quanto sta accadendo nel Lazio, una delle tre regioni con maggiori contagi. Non dobbiamo indossare la mascherina solo perché è prevista una sanzione (400 euro, ndr). La dobbiamo indossare esclusivamente per bloccare o ridurre notevolmente i contagi", afferma il sindaco del capoluogo Giovanni Arena. Diversi amministratori hanno già dato mandato ai vigili di controllare.