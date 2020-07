Virus, nessun nuovo caso ma sale a 93 il numero delle persone in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid-19 torna a segnare una tregua nella Tuscia. Dopo i tre casi scoperti a Montalto di Castro negli ultimi giorni (dei quali una donna è ricoverata al Gemelli, il marito in quarantena a casa e un uomo collegato alla coppia resta all'ospedale di Orbetello), oggi nessun nuovo positivo è stato scoperto. Al cluster del litorale, va aggiunto l'uomo del Bangladesh che vive a Orte, per un totale di 4 pazienti ancora infettati.Dall'inizio dell'epidemia, i casi di positività nella Tuscia restano a 470, di cui 441 guariti e 26 decessi. Sinora sono stati effettuati 15.626 tamponi, 33 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 93 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4042 hanno invece concluso il periodo di isolamento.Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio.A ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4762 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 88 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,85%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività al coronavirus.