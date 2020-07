Virus, nella Tuscia resta un solo positivo

Nessun nuovo caso accertato di positività al Covid-19 oggi in provincia di Viterbo. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività dall'inizio della pandemia restano 467. Intanto però è stata comunicata oggi ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione del paziente di Graffignano, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. Perciò, al momento, resta un solo positivo in provincia: l'immigrato del Bangladesh residente a Orte Scalo.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 14905 tamponi, 45 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 60 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3965 hanno invece concluso il periodo di isolamento.



