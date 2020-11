Il Covid-19 rallenta la morsa su Viterbo. Anche ieri, i nuovi casi sono stati inferiori a 100, mentre i guariti hanno toccato quota 163. Restano numerosi, però, i decessi: ieri 3 cittadini colpiti dal virus non ce l’hanno fatta. I 3 pazienti morti erano ricoverati all’interno delle strutture Covid di Belcolle; 2 erano di Montefiascone e avevano, rispettivamente, 79 e 85 anni, mentre la terza è una 83enne di Caprarola.

Sul fronte degli ultimi contagiati, 73 per la precisione, ancora una volta i comuni più colpiti si confermano Viterbo con 19, Montefiascone con 6, Acquapendente e Tarquinia con 5, Canepina, Civita Castellana e Vetralla con 4. Da segnalare, il caso di Vallerano: come annuncia il Comune, si tratta di un dipendente dell’ente che sta bene ed è in isolamento domiciliare da 10 giorni. Tutto il personale dipendente sarà sottoposto a scopo precauzionale, al test antigenico rapido. Nel pomeriggio di ieri sanificazione della sede comunale, così come quella già in programma di tutti i plessi scolastici.

Ad Acquapendente, ieri oltre a 5 nuovi casi si sono registrati altrettanti guariti: il numero totale dei contagiati resta stabile a 67. Gli ultimi referti positivi si riferiscono a cittaidni che “appartengono a cluster già noti e si trovavano in isolamento, in attesa dei risultati del tampone, già da diversi giorni. Grazie alla loro collaborazione, abbiamo già individuato i link di contagio e circoscritto i cluster di appartenenza”, assicurano dal Comune.

Tra le buone notizie di ieri, l’alto numero di guariti, tra i quali 47 a Viterbo, 15 a Orte, 13 a Capranica, 12 a Vetralla, 9 a Valentano, 8 a Civita Castellana e Soriano nel Cimino, 6 a Vitorchiano, 5 appunto ad Acquapendente ma anche a Fabrica di Roma e Vasanello. Restano 117 i pazienti attualmente ricoverati per coronavirus, mentre dall’inizio della pandemia a oggi il numero dei positivi è arrivato a 6.478.

