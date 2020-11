Mai la bilancia aveva penduto così tanto a favore dei guariti. Ieri, per la prima volta dall’inizio della pandemia, i negativizzati hanno battuto i nuovi positivi di quasi 100 unità. Per la precisione, ieri in 173 sono usciti dall’incubo mentre hanno fatto la conoscenza del Covid ulteriori 79 cittadini. Troppo presto per cantare vittoria, però. Nonostante anche l’indice di trasmissione del contagio sia sceso sotto l’1%, i sanitari raccomandano di non abbassare la guardia. Solo continuando a rispettare le regole la curva potrà stabilizzarsi e l’ago pendere con sempre maggiore inclinazione verso i guariti.

Per favorire questo processo virtuoso, la Asl sta continuando ad assumere personale di vari profili sia per curare chi si infetta sia per rintracciare la catena di contatti e, quindi, tagliare le gambe all’espansione del contagio. A ingrossare le fila dei sanitari sono arrivati in questi giorni altri 9 infermieri e 7 operatori socio-sanitari. Inoltre, sono stati integrati i contratti di lavoro libero professionali per lo svolgimento di attività all’interno dell’Uscovid, incrementando le ore a 3 professionisti che lavorano nel team dedicato a supportare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta nell’assistenza domiciliare dei positivi. Infine, per aumentare la capacità di effettuare il cosiddetto contact tracing, ovvero il tracciamento dei contatti, la Asl ha attivato incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per 5 studenti al terzo anno di Infermieristica e di 8 addetti ad attività amministrativa.

Sul fronte dell'ultimo bollettino, ieri un nuovo decesso: un 82enne residente ad Acquapendente, ricoverato nelle strutture Covid di Belcolle e che porta a 117 il numero delle vittime per Covid-19 dall’inizio della pandemia. Resta alto il numero dei ricoverati: da qui discende l’appello dei sanitari a mantenere alta l’attenzione, nonostante la curva del contagio stia scendendo. Al momento, sono 125 i cittadini che hanno bisogno di cure ospedaliere a causa del coronavirus.

Non solo i cittadini positivi hanno però bisogno di assistenza. Per questo, la Asl ha attivato la nuova centrale unica Upa (Unità proattiva assistenziale). Si tratta di un team di infermieri che, attraverso il recall in teleassitenza, contatta i cittadini no Covid del Viterbese, con patologie croniche o in situazioni di disagio, oppure i loro caregivers, attivando se necessario il percorso di visite e controlli. E ancora, come illustra il direttore generale Daniela Donetti: “Attraverso la telemedicina siamo anche in grado di garantire un monitoraggio per il mantenimento delle condizioni di salute, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente quando opportuno”.

