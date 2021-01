Virus, a febbraio riprendono le prenotazioni per le vaccinazioni agli over 80

Nonostante tutto, i vaccini proseguono. La Regione ha confermato che il 1° febbraio si parte con le prenotazioni per gli over80, per poi dare il via alla campagna una settimana dopo. «Con le dosi che prevediamo di avere – ha spiegato l’assessore Alessio D’Amato - possiamo fare circa 3.500 vaccinazioni al giorno. Se aumenteranno, con altri prodotti, potenzieremo la nostra capacità: ora possiamo arrivare a 25mila al giorno». Intanto, nella Asl di Viterbo continuano i richiami: 2.121 quelli sinora erogati per un totale di dosi pari a 8.482. Sul fronte della curva pandemica, dopo un martedì molto positivo con 9 casi, ieri i contagi sono tornati a salire. 59 i nuovi positivi (22 a Viterbo, 5 a Nepi, 4 a Civita Castellana e a Vitorchiano). Il totale dei contagiati dall’inizio arriva quindi a 10.568. E rimane sempre alto il numero dei decessi, che sfiorano quota 300. Nelle ultime 24 ore 4 i pazienti morti all’interno dei reparti Covid di Belcolle: un 85enne di Bassano Romano, una 86enne di Soriano, un 66enne di Castel S. Elia, un 82enne di Tarquinia. Restano superiori i dati dei negativizzati: ieri 75 pazienti hanno finito l’isolamento (32 a Viterbo, 13 a Bassano R., 9 a Civita Castellana). Attualmente ricoverati nei reparti Covid risultano 114 pazienti, mentre i restanti 1.125 stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Dall’inizio dell’emergenza in provincia sono stati effettuati 93218 tamponi, 551 nelle ultime 24 ore.

Intanto, da Nepi il sindaco Franco Vita annuncia che «venerdì verrà sottoposto a test antigenico rapido il personale docente e non docente, e quello della mensa scolastica nella sede centrale dell’Istituto Stradella. La prossima settimana toccherà ai colleghi in servizio nella scuola primaria in piazza del Comune. Speriamo che dopo l’esito negativo dei dipendenti del Comune avremo stesso risultato per i lavoratori della scuola».

