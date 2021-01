Virus, 44 nuovi casi e un decesso a Viterbo. Salgono i guariti: 130, tra cui suore e seminaristi

Nuovi 44 casi accertati di Covid-19, un decesso (un 86enne di Viterbo) e 130 pazienti negativizzati. È il bilancio odierno della pandemia nel Viterbese. Gli ultimi referti di positività riguardano cittadini dei seguenti comuni: 10 Civita Castellana, 6 a Viterbo, 3 a Canepina, 3 a Tuscania, 2 a Bassano Romano, 2 a Capranica, 2 a Cellere, 2 a Montefiascone, 2 a Tarquinia, 2 a Vasanello, 1 ad Acquapendente, 1 a Bomarzo, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Celleno, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Piansano, 1 a Ronciglione, 1 a Vetralla.

Dei casi odierni, 21 presentano un link con casi precedentemente accertati, 23 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 43 persone, mentre 1 è attualmente ricoverata in ospedale. In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività da marzo a oggi nella Tuscia salgono a 9485.

Impennata di negativizzati che in 24 ore toccano quota 130 pazienti: 43 a Montefiascone, 25 a Tuscania, 17 a Viterbo, 8 a Celleno, 6 a Civita Castellana, 4 a Carbognano, 3 a Soriano nel Cimino, 3 ad Arlena di Castro, 2 a Bassano Romano, 2 a Bomarzo, 2 a Fabrica di Roma, 2 a Nepi, 2 a Marta, 2 a Montalto di Castro, 1 a Bagnoregio, 1 a Capranica, 1 a Grotte di Castro, 1 a Piansano, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Valentano, 1 a Vejano, 1 a Vetralla, 1 a Vitorchiano. Tra di loro figurano 25 religiose del monastero di San Paolo di Tuscania, 36 seminaristi dell’Istituto San Vitaliano Papa di Montefiascone e 8 religiose dell’istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà di Celleno.

Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 36 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 71 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 18 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 1816 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 7288 il numero delle persone negativizzate, 249 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 82782 tamponi, 499 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 13447.

