Sono 39 le persone attualmente positive al Covid-19 nella Tuscia. Di queste, 33 sono i cosiddetti casi di rientro: cittadini che al ritorno dalle ferie – Sardegna in pole position, quindi Spagna e Grecia – hanno scoperto di essersi infettate. Gli altri 6 sono casi che invece non presentano un link epidemiologico con i viaggi.Guardando la distribuzione geografica emerge che la maglia nera degli ultimi contagi spetta, come era prevedibile essendo il centro più grande della provincia, al capoluogo: in questo momento, a Viterbo i vacanzieri rientrati con il virus come ospite non gradito al seguito sono 13. A seguire, c’è Civita Castellana: nella patria delle ceramiche i positivi sono per ora 8. Segue Tarquinia con 3 cittadini contaminati (tra i quali un romano attualmente domiciliato nella cittadina del litorale). E subito dietro si piazza Vetralla con 2 casi. Seguono pari merito a quota 1 Nepi, Sutri, Montefiascone, Capodimonte, Blera, Marta e Oriolo Romano.Ieri, quarto giorno di fila in cui il coronavirus non ha concesso tregua. I nuovi referti di positività sono stati 3: 1 a Viterbo, tornato da un soggiorno in Spagna, e 2 a Civita Castellana, rientrati dalla Sardegna (uno ha effettuato il tampone al drive-in di Belcolle, l’altro al porto di Civitavecchia). Si conferma la fascia d’età dei più colpiti: tra i 20 e i 40 anni.E ancora una volta – una buona notizia – non si registrano casi secondari. Due dei tre di ieri presentano sì un link epidemiologico con le persone positive comunicate nei giorni scorsi, ma perché si tratta di nuclei familiari che hanno viaggiato insieme e i cui tamponi sono stati refertati in momenti diversi. Quindi, per ora, nonostante la continua avanzata del contagio, nel Viterbese le attività di tracciamento hanno evitato che chi torna contagiato dalle ferie trasferisca il virus a familiari e amici.I sintomi nella maggioranza dei casi sono blandi: nonostante l’elevata carica virale degli ultimi infettati, solo per un paziente è stato necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive (e non è un contagio da rientro, trattandosi di un cittadino che si era rivolto al pronto soccorso di Belcolle per altri problemi di salute). Tutti gli altri positivi stanno trascorrendo la convalescenza a casa.Numeri significativi che rappresentano la mole di lavoro delle autorità sanitarie per contenere la pandemia sono quelli dei tamponi: hanno sfondato quota 20mila. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo la Asl ne ha effettuati 20225 tamponi. Si viaggia ormai intorno ai 300 al giorno: ieri l’altro il record con 315, ieri 283. Il flusso al drive in di Belcolle è continuo, ma grazie al raddoppio del personale i tempi di attesa sono scorrevoli. Arriva inoltre a 304 il numero di cittadini costretti all’isolamento fiduciario di 14 giorni.Continua anche l’indagine sierologica sul personale scolastico che ha aderito alla campagna della Regione Lazio: dal 20 agosto, quando i prelievi sono iniziati, non è stato riscontrato alcun caso di positività.