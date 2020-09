© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sulle montagne russe. Dopo il picco di venerdì, giornata in cui in un solo giorno si sono registrati 12 nuovi casi, ieri il Covid-19 ha concesso una tregua: nessun nuovo contagiato (l’ultimo giorno di stop era stato il 14 settembre). Questa settimana la conta si chiude con 24 nuovi casi. Soprattutto, è da segnalare il dato di giovedì scorso quando, su 4 contagi, 3 hanno riguardato minori. La più piccola è una bimba di appena due mesi, ancora ricoverata al Bambino Gesù di Roma. Nella stessa struttura resta sotto osservazione la piccola di Canepina. Entrambe sono in buone condizioni. Il terzo minore è un bimbo di 3 anni che vive ad Acquapendente e sta trascorrendo la convalescenza in casa. Tutti e tre sono stati intercettati a Belcolle dove i genitori li avevano portati, presentando diversi sintomi influenzali. Arrivati al pronto soccorso di Viterbo, per loro è stato subito attivato il fast track pediatrico, la corsia dedicata studiata dalla Asl per i minori che ne prevede l’immediato trasferimento nel reparto di Pediatria per eseguire il tampone e attendere il risultato.È la prima volta, dopo il lockdown, che il coronavirus colpisce minori nel Viterbese. A Canepina, oggi il sindaco Aldo Moneta deciderà se riaprire l’asilo nido comunale domani, sulla base dei risultati dei tamponi eseguiti su tutte le operatrici e sui bambini iscritti (la piccola poi risultata contagiata lo ha frequentato fino al 10 settembre). Due parenti stretti della neonata di Vetralla sono risultati colpiti, mentre i genitori della piccola canepinese sono negativi.I nuovi casi di questa settimana hanno provocato un’impennata nelle quarantene: sono attualmente 379 le persone in isolamento per aver avuto contatti stretti con casi positivi. Un numero mai così alto dalla fine del lockdown.Al momento, delle persone refertate positive, 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, altrettante in una struttura sanitaria extra Asl, mentre 94 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Dall’inizio dell’emergenza , nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 25952 tamponi, 238 nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è arrivato a 603.