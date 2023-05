Martedì 16 Maggio 2023, 05:25

«Potete venire a salvare la mia mamma?». Con una telefonata due bambini sono riusciti a interrompere anni di violenza. Violenza quotidiana che il padre esercitava sulla moglie alla presenza dei due figli. I ragazzi, che frequentano elementari e medie del capoluogo, dieci giorni fa stanchi di assistere all’ennesima aggressione del padre hanno alzato il telefono e chiamato un centro antiviolenza, con la sicurezza che la loro mamma sarebbe stata portata in salvo. Il centro antiviolenza ha subito allertato la Questura che ha inviato gli agenti della Volante a casa della famiglia che risiede in una frazione del capoluogo.

Qui la donna, che apparentemente non aveva segni visibili di violenza, in poco tempo ha raccontato tutto. Anni di maltrattamenti e violenza sessuale, fisica e psicologia. Il padre, un uomo di nazionalità georgiana di 44 anni, dopo l’indagine della Squadra Mobile coordinata dalla procura è stata arrestato su ordinanza del gip. Mentre madre e figli, dopo essere stati ospiti del centro antiviolenza, venerdì hanno fatto ritorno nella propria casa, certi che il marito violento non avrebbe fatto ritorno. Durante la denuncia la vittima, anche lei georgiana, ha raccontato tutti i maltrattamenti, iniziati nel 2008. Anno in cui ha sposato il 44enne.

«Mi picchiava sempre - avrebbe detto la donna - l’ultima volta perché avevo osato salutare il genitore di un compagno di scuola di nostro figlio mentre aspettavano che uscissero dall’istituto». Una violenza brutale dettata dalla gelosia. Una volta l’avrebbe anche costretta a rasarsi i capelli a zero per non farla mostrare in pubblico. Non solo, quando la donna tornava a casa dal lavoro sapeva già che ad attenderla ci sarebbero state le botte. «Mi mandava messaggi con scritto che appena tornavo mi avrebbe massacrata». Un modo per mantenere sempre vivo il terrore ed evitare che la donna potesse confidarsi con qualcuno. In tutti questi anni infatti la vittima non ha mai chiesto soccorso.

Mai una denuncia, mai un intervento delle forze dell’ordine. Solo i figli che vivevano l’ordinaria violenza hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto per lei. Con una telefonata sono riusciti a farla uscire dalla spirale di violenza in cui il marito la costringeva. I poliziotti, durante l’indagine, hanno raccolto le testimonianze dei parenti e di conoscenti della vittima che avrebbero confermato la difficilissima situazione in cui la donna era costretta a vivere. Il gip dopo aver valutato gli atti di indagini ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e per il 44enne si sono spalancate le porte di Mammagialla.