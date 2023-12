Violenza sulla ex, Rudy Guede davanti al giudice

Violenza sull’ex compagna, Rudi Guede davanti al gip di Viterbo. Si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio il 36enne ivoriano, noto per essere l’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher. Martedì scorso la squadra mobile di Viterbo ha notificato a Guede la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna 23enne. Al 36enne è stato applicato anche il braccialetto elettronico per le accuse di lesioni e violenza sessuale. Non accolta invece quella di maltrattamenti. La donna l’estate scorsa lo aveva denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. La Procura di Viterbo, dopo averla ascoltata per due volte, ha aperto un fascicolo per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, chiedendo gli arresti domiciliari per l’ivoriano. La violenza denunciata dalla ragazza sarebbe avvenuta nel corso della loro relazione, in particolare tra il 2022 e il 2023. Agli atti della denuncia ci sarebbero referti medici, che documentano le lesioni subite.

Braccialetto elettronico per Rudy Guede, il video esclusivo

Ma anche la violenza sessuale a cui era sottoposta.

Nella denuncia, presentata questa estate, la 23enne, ascoltata dagli inquirenti, non parla solo di aggressioni, ma racconta anche di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà durante la loro turbolenta convivenza, scandita da continui tira e molla. Tutte accuse su cui l’indagato dovrà riferire e difendersi. Rudi Guede davanti al gip, comparirà insieme al suo difensore, avvocato Carlo Mezzetti. In base alla linea difensiva concordata deciderà se parlare o avvalersi della facoltà di non rispondere e attendere l’esito delle indagini preliminari. L’interrogatorio si svolgerà al PalaGiustizia di Viterbo davanti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare.

