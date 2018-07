Violenza sessuale sulla fidanzatina minorenne, diciannovenne a processo per lesioni e stalking

di Maria Letizia Riganelli

Rapporti sessuali costretti, piazzate in pubblico per gelosia e ancora schiaffi, spintoni e soprusi. Per anno una relazione tra due giovanissimi sarebbe andata avanti in questo modo. Lui, all’epoca dei fatti appena 18enne, è alla sbarra per stalking, lesioni aggravate e violenza sessuale. La vittima è una ragazza che nel 2014 non era ancora maggiorenne.



Secondo quanto accertato dalla Procura di Viterbo le persecuzioni messe in atto dall’imputato sarebbero andati avanti per un anno, dal 2014 al 2015. Anno in cui la ragazza, stanca dei continui atteggiamenti violenti, si sarebbe rivolta alla questura. Ieri mattina davanti al collegio il legale dell’imputato, Matteo Moriggi, ha chiesto di giudicare il ragazzo con un abbreviato condizionato all’ascolto della vittima. Una richiesta reputata dal presidente Gaetano Mautone inammissibile.



La giovane nel 2015 fu ascoltata in audizione protetta durante l’incidente probatorio. Fatto proprio per cristallizzare le sue dichiarazioni. La vittima quindi non dovrà tornare a testimoniare. Sarà invece ascoltato un testimone a prova contraria, chiesto dalla difesa. Il processo entrerà nel vivo il prossimo 7 novembre.





Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA