Violenza sessuale su una ragazzina viterbese in vacanza nel Salento, indagato ex animatore

Una ragazzina viterbese di 12 anni palpeggiata da un animatore di un villaggio turistico nel Salento. Il fatto è avvenuto in estate, il 26 agosto presso Otranto dopo una festa in spiaggia. Nei giorni scorsi si è svolto l'incidente probatorio: la ragazzina ha confermato al giudice la sua versione, ribadendo di essere stata toccata dall'animatore all'interno dei bagni del villaggio.

L'uomo, un 24enne residente a Milano che non lavora più nella struttura, risulta indagato ma ancora non è stato sentito dagli inquirenti. Con il suo legale, però, ha sostenuto di essere estraneo a quanto denunciato. Secondo la sua versione, la ragazzina avrebbe inventato le accuse per addossare a qualcuno le colpe del suo stato di ubriachezza. Il suo difensore sceglierà nelle prossime ore un perito di fiducia che affiancherà la psicologa nominata dalla Procura di Lecce per vagliare quanto emerso durante l’ascolto protetto della ragazza