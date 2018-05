Violente piogge su Orte Scalo: strade interrotte, rallentata la circolazione ferroviaria anche sull'alta velocità

di Massimo Chiaravalli

Strade come fiumi, negozi allagati, sottopassaggio della stazione impraticabile. Sono le conseguenze di un violentissimo temporale che si è abbattuto questo pomeriggio a Orte. Intorno alle 17 la pioggia ha iniziato a creare disagi, anche sulle corse dei treni, alcuni dei quali sono stati deviati. La strada per Orte Scalo è chiusa, quella da Orte Scalo per Gallese interrotta. Sul posto ci sono squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco, muniti anche di gommone.In alcune zone è saltata l'elettricità, mentre nel paese semiparalizzato auto e mezzi pubblici per transitare si sono fatti strada in veri e propri fiumi d'acqua. Sono le conseguenza di un fortissimo acquazzone ha colpito la zona di Orte nell'ultima ora. La pioggia violenta ha causato allagamenti nella stazione (nella foto qui sotto il sottopasso pedonale).Le abbondanti precipitazioni che hanno provocato l’allagamento dei binari. «Ripercussioni si stanno registrando per il traffico ferroviario fra Roma e Firenze, sia sulla linea convenzionale sia sulla Direttissima. I treni regionali percorrono itinerari alternativi con un allungamento dei tempi di viaggio di circa un’ora. I treni Alta velocità diretti a Nord stanno registrando ritardi medi di 40 minuti mentre quelli verso Sud viaggiano con ritardi medi di 15 minuti per un contestuale guasto dovuto al maltempo nella stazione di Orvieto», dicono da Rfi.In particolare, il Regionale 2316 partito da Roma Termini e diretto a Firenze Santa Maria Novella non ha effettuato le fermate di Orte, Attigliano e Alviano. Una volta giunti a Orvieto, i viaggiatori raggiungeranno le proprie destinazioni con altri treni o servizi sostitutivi con autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e per riprendere quanto prima possibile la circolazione.